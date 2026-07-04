La Rioja firmó convenios para ampliar la capacitación en oficios y promover emprendimientos: de qué tratan y cómo acceder

El Gobierno de La Rioja avanzó con una nueva etapa de formación profesional mediante la firma de convenios con distintas entidades provinciales. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de capacitación, inserción laboral y desarrollo emprendedor para vecinos y vecinas de la Capital.

La actividad fue encabezada por la diputada nacional Gabriela Pedrali durante la puesta en marcha del Aula Taller Móvil (ATM) de Formación Profesional en Mecánica, instalada en el barrio Francisco II, donde se desarrollarán las nuevas propuestas de capacitación. "El Gobierno de la Provincia, de la mano de Ricardo Quintela y de todo su equipo, pone a disposición educación gratuita y de calidad. Invertimos en ustedes porque creemos en ustedes", expresó durante el encuentro.

En ese marco, el Plan Angelelli y el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, formalizaron un convenio para fortalecer la formación profesional mediante las Aulas Taller Móviles. Además, FOGAPLAR y el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), suscribieron un acuerdo para incorporar al programa Revolucioná un Modelo Escuela de Negocios.

La nueva propuesta permitirá complementar la formación técnica con herramientas de gestión, emprendedurismo y elaboración de proyectos productivos. Las actividades se desarrollarán tanto en el Aula Taller Móvil del barrio Francisco II como en el barrio Susana Quintela, donde actualmente se dicta la capacitación en Gastronomía.

Un trabajo articulado para generar oportunidades

La legisladora sostuvo que la capacitación representa una herramienta para ampliar las posibilidades de desarrollo personal y laboral. "Este nuevo camino viene de la mano de la formación, la educación y, a partir de ellas, del trabajo", afirmó.

Además, puso en valor la articulación entre los distintos organismos del Estado para complementar la enseñanza técnica con conocimientos vinculados a la gestión de emprendimientos y señaló: "Además de aprender la práctica de la mecánica, también vamos a trabajar juntos para desarrollar un proyecto de negocio que les permita pensar en su futuro".

Por su parte, el ministro de Educación, Ariel Martínez, aseguró que la propuesta refleja una política pública orientada a generar oportunidades concretas para la comunidad. "Esta es una política que nos identifica como Gobierno, porque no se trata simplemente de otorgar un espacio habitacional, sino de brindar una oportunidad de vida. Está presente el Plan Angelelli, está presente Educación, pero también está presente un Gobierno que cree en esta gran posibilidad", manifestó.

Finalmente, Pedrali destacó que quienes finalicen la capacitación obtendrán una certificación oficial con validez nacional. "Van a contar con una certificación oficial de alcance nacional. Hay muchas expectativas puestas en este proyecto y un equipo que los va a acompañar para seguir sumando conocimientos, tomar mejores decisiones y poner en marcha su propio negocio", concluyó.