Ricardo Quintela creó el Consejo Provincial de Niñez para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la creación del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, un organismo que tendrá como objetivo fortalecer las políticas públicas destinadas a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, mediante un trabajo articulado con toda la provincia.

La iniciativa busca consolidar un sistema de protección de derechos con alcance territorial, además de promover la participación activa de las juventudes en el diseño de las políticas públicas y una mirada federal sobre las problemáticas que atraviesan las familias riojanas.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario destacó la importancia de la medida y el compromiso de su gestión con las nuevas generaciones. "No hay política pública más importante que la que protege a quienes representan el futuro de nuestra provincia", detalló.

"Por eso, conformamos el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, un espacio que permitirá trabajar de manera articulada con los municipios para fortalecer el sistema de protección de derechos en todo el territorio riojano, promover la participación de las y los adolescentes y construir políticas públicas con una mirada federal", expresó.

Un organismo para ampliar derechos en toda la provincia

Quintela sostuvo que el nuevo Consejo permitirá coordinar acciones entre el Gobierno provincial y los municipios para fortalecer las estrategias de acompañamiento a las familias y garantizar una mayor presencia del Estado en cada rincón de La Rioja.

En ese marco, remarcó que el objetivo de la iniciativa es consolidar políticas públicas que acompañen el crecimiento y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, además de promover la igualdad de oportunidades y el acceso a sus derechos. "Cada decisión que tomamos en este sentido tiene un mismo objetivo, que cada niña, niño y adolescente de La Rioja crezca con más derechos y más oportunidades", concluyó el gobernador.

Plan Quinquenal Minero 2026-2030

Quintela presentó este martes el Plan Quinquenal Minero 2026-2030, una propuesta que busca atraer inversiones y consolidar un modelo con fuerte participación estatal y seguridad jurídica, sin necesidad de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional. El mandatario justificó su rechazo a dicho régimen al considerarlo una competencia desleal para la industria local y criticar su carácter extractivo, y señaló que no garantiza la contratación de mano de obra regional ni el desarrollo de proveedores locales.

Actualmente, la provincia cuenta con 26 proyectos mineros en marcha (17 en prospección y 9 en exploración) que avanzan sin que las empresas hayan condicionado su continuidad a los beneficios del RIGI. Para asegurar que la actividad genere recursos sostenibles, el esquema provincial combina el cobro del 3% de regalías con la asociación estratégica de firmas estatales (como EMSI y CALPA) en los distintos emprendimientos.