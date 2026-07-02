Quién es la novia de Dani Olmo: así es Laura Abla, pareja del futbolista de la Selección de España

La influencer suele acompañar al mediocampista español en los torneos internacionales y en algunos de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

La actuación de Dani Olmo en las principales competencias internacionales también despertó interés por su vida personal. En ese contexto, Laura Abla comenzó a ganar protagonismo entre los seguidores del futbolista de la Selección de España. Aunque ambos mantienen un perfil reservado, su relación se consolidó en los últimos años y hoy es una de las más comentadas del fútbol europeo.

Laura Abla, la modelo e influencer que conquistó a Dani Olmo

La pareja de Dani Olmo es Laura Abla, una modelo y creadora de contenido nacida en Alemania que desarrolló una destacada carrera en el mundo de la moda antes de que su nombre trascendiera por su vínculo con el futbolista.

Con 27 años, Abla trabajó para distintas marcas y fue portada de importantes revistas de moda en su país. Además, construyó una sólida presencia en redes sociales, donde comparte imágenes de campañas publicitarias, producciones fotográficas y parte de sus proyectos profesionales.

Su popularidad creció notablemente tras confirmarse su romance con el mediocampista de la Selección de España, aunque ya contaba con una importante comunidad de seguidores gracias a su actividad como influencer.

Cómo comenzó la historia de amor entre Dani Olmo y Laura Abla

De acuerdo con la información publicada por distintos medios europeos, Dani Olmo y Laura Abla se conocieron en 2023, cuando el futbolista todavía defendía los colores del RB Leipzig, club de la Bundesliga alemana.

Desde el inicio, ambos eligieron mantener la relación lejos de la exposición mediática. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a compartir algunas fotografías juntos en redes sociales, dejando ver parte de su vida en pareja sin perder la discreción que los caracteriza.

La influencer suele acompañar al jugador en momentos importantes de su carrera deportiva. Durante la Eurocopa fue una presencia habitual en las tribunas para alentarlo y también se mostró cerca del futbolista durante las competencias internacionales más recientes, reafirmando el fuerte vínculo que mantienen.

El presente profesional de Abla en las redes sociales

Además de su carrera como modelo, Laura Abla consolidó una importante comunidad digital. En Instagram reúne cientos de miles de seguidores, donde publica contenido relacionado con la moda, los viajes, el bienestar y sus colaboraciones con distintas marcas.

Su perfil combina publicaciones profesionales con algunos momentos personales, entre ellos imágenes junto a Dani Olmo, aunque la pareja evita convertir su relación en el eje principal de su exposición pública. Gracias a ese equilibrio entre su carrera y su vida privada, Abla logró posicionarse como una figura reconocida dentro del universo de los creadores de contenido europeos.

Dani Olmo y Laura Abla comenzaron su relación en 2023, cuando el futbolista todavía jugaba en el RB Leipzig de Alemania.

La vida personal de Laura Abla antes de su relación con Dani Olmo

Según informaron diversos medios especializados, antes de iniciar su historia de amor con Dani Olmo, Laura Abla estuvo casada. Ese matrimonio terminó en 2022, luego de una separación que marcó una nueva etapa en su vida personal.

La propia influencer manifestó públicamente que aquella relación había sido inestable y poco saludable, motivo por el cual decidió ponerle fin y comenzar un nuevo camino. Poco tiempo después conoció al futbolista español y ambos iniciaron un romance que, desde 2023, se mantiene con un perfil bajo, pero con frecuentes muestras de apoyo mutuo en los momentos más importantes de sus respectivas carreras. Actualmente, Laura Abla acompaña a Dani Olmo tanto en sus desafíos deportivos como en su vida cotidiana, consolidándose como una de las parejas más seguidas del fútbol español.