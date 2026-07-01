La novia de Senesi, Kelci Rose, mostró cómo reversionó la campera de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Por qué su outfit se convirtió en una de las tendencias del Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo concentra la atención por lo que ocurre dentro del campo de juego. En las tribunas también surgen tendencias que combinan deporte y moda. En ese escenario, Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, sorprendió con un look inspirado en la Selección Argentina que rápidamente comenzó a generar repercusión en redes sociales.

Kelci Rose reinventó la campera de la Selección Argentina

La influencer y futbolista inglesa de 22 años eligió apoyar a la Selección Argentina con un outfit que tomó como punto de partida una de las prendas más representativas del equipo nacional. Sin embargo, en lugar de utilizarla en su versión tradicional, decidió transformarla por completo para crear una pieza exclusiva.

El diseño estuvo basado en una campera oficial de Adidas, que fue intervenida con un concepto moderno y urbano. La prenda fue convertida en una versión cropped, dejando la cintura al descubierto y sumando detalles confeccionados con partes de la camiseta oficial de Argentina.

La creación pertenece a la línea @vintagethreads_rework, especializada en rediseñar prendas deportivas vintage para convertirlas en piezas únicas. El resultado llamó la atención tanto por su originalidad como por la combinación entre la identidad futbolera y las últimas tendencias de la moda.

Cómo fue el look que eligió la novia de Marcos Senesi

Además de modificar la silueta de la campera, Kelci Rose incorporó distintos elementos que reforzaron el estilo artesanal de la prenda. El diseño incluyó parches, texturas y fragmentos de la camiseta argentina aplicados sobre una base de denim, generando un contraste entre el clásico jean y los tradicionales colores celeste y blanco.

Para completar el conjunto, la influencer apostó por un jean de tiro bajo con efecto desgastado y un top negro liso, una combinación que permitió que la campera se convirtiera en la protagonista absoluta del estilismo.

Otro de los detalles que no pasó inadvertido fue la cartera elegida para acompañar el outfit, que llevaba la inscripción "Argentina", reforzando el homenaje a la selección dirigida por Lionel Scaloni.

La propuesta fusionó referencias del street style con la estética futbolera y mostró una versión diferente de una prenda emblemática de la Albiceleste.

Cómo Kelci Rose reinventó la campera de la Selección Argentina

Quién es Kelci Rose, la pareja de Marcos Senesi

Aunque ya contaba con una importante presencia en redes sociales, Kelci Rose amplió su popularidad entre el público argentino desde que comenzó su relación con Marcos Senesi, defensor de la Selección Argentina.

La joven británica también está vinculada al deporte, ya que practica fútbol, además de desarrollar una carrera como creadora de contenido e influencer. Su perfil suele combinar publicaciones relacionadas con la moda, los viajes y el deporte, un estilo que mantiene una fuerte conexión con las tendencias actuales.

Durante el Mundial 2026, su presencia en las tribunas volvió a despertar interés por la originalidad de sus looks. En esta oportunidad, la reinterpretación de la campera oficial de la Selección Argentina logró destacarse entre las distintas propuestas vistas durante el torneo y rápidamente comenzó a viralizarse en plataformas como Instagram y TikTok.

Con una pieza intervenida de manera artesanal y una combinación de prendas inspiradas en el universo urbano, Kelci Rose volvió a demostrar cómo la moda y el fútbol pueden convivir en un mismo escenario, convirtiendo una prenda deportiva tradicional en uno de los looks más comentados del campeonato.