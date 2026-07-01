Estaba limpiando, se topó con una cajas abandonadas y encontró en su interior una vértebra de megalodón. Foto: Istock

Un asombroso descubrimiento tuvo lugar por accidente. Un trabajador de mantenimiento del Museo de Historia Natural de Dinamarca se encontraba limpiando, cuando de pronto se topó con unas cajas viejas llenas de polvo. Lo sorprendente estaba en el interior de las mismas: una vértebra de un megalodón, una especie extinta de tiburón que vivió hace unos 19,8 y 3,6 millones de años, aproximadamente.

Kenshu Shimada, profesor de paleobiología en la Universidad DePaul de Chicago, se refirió al hallazgo como una "auténtica alegría", y es que hasta el momento solo se contaba con unas pocas fotografías y mediciones de unos fósiles hallados en los años 70 en Dinamarca que permitían identificar cómo fue esta especie.

Dra. Mette Elstrup sostiene el fósil hallado por un trabajador de mantenimiento del Museo de Historia Natural de Dinamarca. Foto: Museum of Southern Jutland, Denmark

Además de la vértebra en cuestión, que es la más grande de un tiburón conocida hasta la fecha y la más grande de un pez jamás registrada, se encontraban otros fósiles. Los mismos habían sido extraviados hace más de 30 años, cuando trasladaron el Museo Geológico de Copenhague al actual Museo de Historia Natural de Dinamarca. Desde entonces, no se conocía el paradero de los mismos.

Qué significa este descubrimiento y cómo es la vértebra hallada

La vértebra, hallada por un trabajador de mantenimiento del mencionado museo, corresponde a un megalodón. La misma mide 23,5 cm y tiene 10,8 millones de años. "Las vértebras gigantes de megalodón revisten gran importancia, ya que el tamaño es un factor clave a la hora de comprender la biología, el impacto ecológico y el patrón de distribución geográfica de este depredador gigante extinto", explicó la Dra. Mette Elstrup, directora de la sección de Historia Natural del museo.

Por su parte, desde National Geographic España detallan sobre el ejemplar dueño de la vértebra hallada: "Según las estimaciones, recreadas con técnicas modernas a partir del fósil, debía medir aproximadamente 24,3 metros de longitud, y debía pesar aproximadamente 94 toneladas, lo equivalente a 8 o 9 autobuses urbanos. Se trata del espécimen hallado más al norte, en lo que se supone que eran aguas frías, lo que aporta nuevos datos acerca del ecosistema en el que se movía hace 10,8 millones de años, cuando se han datado los restos".

Lo más increíble de todo es que, según explica Shimada, "la longitud de 24,3 metros es, en la actualidad, la estimación más alta posible y científicamente justificable para el O. megalodon", pero el modelo de crecimiento utilizado por los especialistas "sugiere que el megalodón podría haber llegado a ser, en teoría, incluso un poco más grande", concluye.