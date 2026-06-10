Se reportó el histórico hallazgo de una especie de paracrocodilomorfo en la provincia de La Rioja. Se trata de una investigación realizada por un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), quienes indicaron que encontraron restos de un Shakajlura riojanensis, también conocido como "el lagarto bendito de La Rioja".

De acuerdo a los especialistas, este animal habitó en la provincia hace 237 millones de años. En cuanto su fisonomía, se puede decir que este reptil tenía:

Un cráneo de 60 centímetros

Una altura de 6 metros de largo

Los investigadores indicaron, además, que este reptil posee una particularidad a destacar y que es que en su maxilar casi no tiene presencia de ornamentación como sí ocurre con otras especies. Además, la forma del hueso de la mandíbula también es única comparándola con otros cocodrilos o lagartos similares. En el caso del Shakajlura, el prearticular posee diferentes proporciones.

Por otro lado, los investigadores sostuvieron que su forma de caminar era "erguida" y que tenía una estructura corpórea similar a la de los cocodrilos, pero con patas columnares y un cráneo enorme.

En qué etapa vivieron los Shakajlura riojanensis y el valor histórico de la investigación

Los Shakajlura riojanensis habitaron durante el período Triásico de la Era Mezozoica. En esa época, el gigantesco reptil vivió en la actual región del Parque Nacional de Talampaya, en la provincia de La Rioja. Los investigadores también indicaron que este hallazgo es hisitórico porque nunca se encontraron demasiados restos de esta especie. De hecho, la describieron como la "figurita difícil de la paleontología".

Ariel Cardillo, uno de los investigadores a cargo del análisis, sostuvo en diálogo con Medios La Rioja: "La Rioja realmente tiene un patrimonio paleontológico excepcional; desde los años 60 se reconocía el potencial que tenía. Seguimos encontrando cosas nuevas que nos permiten entender cómo se gestó el ecosistema moderno".

En este sentido, el especialista dijo que este hallazgo en La Rioja es realmente "valioso" para la ciencia argentina y mundial. De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, la investigación se publicó en la revista científica Papers in Palaeontology y se realizó durante dos campañas del año 2017 y 2018.