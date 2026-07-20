El mayor incendio del año en España sigue activo por quinto día consecutivo

El sol queda parcialmente oculto por el humo de los incendios que afectan a la provincia de Zaragoza, en Farasdues, España

Un ​incendio arrasaba sin control el lunes la provincia de Guadalajara, en el centro de España, por quinto día ‌y se convertía en ‌el mayor incendio del año, mientras los meteorólogos advertían de que la ola de calor que se avecinaba aumentaría el riesgo de incendios en gran parte del país.

España y el sur de Europa se enfrentan a temporadas de incendios cada vez más graves, una tendencia que los científicos han relacionado ​con el cambio ⁠climático.

El incendio se produce menos de dos semanas después de ‌que un incendio forestal cerca de Bédar, ⁠en la provincia de Almería, se ⁠cobrara la vida de 13 personas, uno de los incendios más mortíferos de España en décadas.

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Las autoridades evacuaron este lunes otros ⁠tres municipios, a medida que el incendio de La ​Mierla, en la provincia de Guadalajara, se ‌extendía a más de 26.000 hectáreas. ‌Más de 1.000 residentes han sido evacuados de sus ⁠hogares.

El presidente regional, Emiliano García-Page, señaló que casi 30 núcleos de población se encontraban rodeados por las llamas, lo que pone de relieve el reto al que se enfrentan ​los bomberos. ‌Afirmó que la máxima prioridad seguía siendo proteger vidas e impedir que el fuego llegara a las viviendas y a las zonas urbanas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indicó que se esperaba que la ola de ⁠calor, la tercera de 2026, se prolongara al menos hasta el jueves, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en gran parte del interior del sureste y elevando el riesgo de incendios a niveles extremos.

Algunas zonas podrían alcanzar entre 42 y 44 °C el jueves, a medida que el aire cálido y ‌seco se desplace hacia el norte desde África. La agencia también advirtió de posibles tormentas secas en las zonas montañosas del este de España.

España ya es el país de la Unión Europea más afectado por los incendios este año. Según el servicio ‌de vigilancia de incendios Copernicus de la UE, en 2026 se han quemado 104.423 hectáreas en toda España, frente a las 41.781 ‌hectáreas de Francia.

El ⁠incendio se produce tras una temporada de incendios excepcionalmente destructiva el verano pasado, cuando España registró ​354.747 hectáreas quemadas y 63 grandes incendios, la mayor superficie quemada en un año de la última década.

Con información de Reuters