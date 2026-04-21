Ni sol ni viento: el increíble hallazgo científico que permite obtener energía de la tierra

Científicos desarrollaron una pila de combustible que genera electricidad a partir de microorganismos del suelo para sensores remotos.

Un equipo de científicos de la Northwestern University desarrolló una pila de combustible que produce electricidad a partir de microorganismos presentes en el suelo. Este avance tecnológico busca alimentar sensores remotos sin depender de baterías químicas ni paneles solares, lo que garantiza un funcionamiento continuo en ambientes donde la luz natural es limitada o inexistente.

El dispositivo aprovecha el proceso natural de respiración de los microbios terrestres. A medida que estos descomponen materia orgánica, transfieren electrones hacia los electrodos del sistema, generando así un flujo eléctrico estable que puede alimentar sensores de monitoreo agrícola y ambiental.

La estructura del dispositivo cuenta con un ánodo de fibra de carbono que se inserta verticalmente en la tierra y un cátodo conductor colocado en la superficie. Los investigadores optimizaron el diseño para maximizar la transferencia de carga y evitar la corrosión de los componentes metálicos enterrados, lo que prolonga la vida útil del dispositivo.

Entre las ventajas destacadas frente a las baterías tradicionales, se encuentran la autonomía operativa y la sostenibilidad ambiental. A diferencia de las baterías de litio, que requieren procesos contaminantes y tienen una duración limitada, esta pila microbiana se autoabastece gracias a los ciclos biológicos del suelo. Además, demostró mantener una generación de energía constante incluso cuando la humedad bajó al 41%.

El dispositivo tiene un diseño vertical para garantizar que el extremo superior quede a ras de la superficie del suelo.

Detalles de la investigación

El equipo liderado por Bill Yen publicó estos avances en el Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, señalando que el sistema sostiene la potencia necesaria para sensores de Internet de las Cosas (IoT) durante largos períodos, incluso en condiciones de sequía extrema.

La durabilidad del dispositivo también se destaca por un cátodo resistente a la corrosión, que previene el desgaste por la acidez del suelo. Esto permite instalar sensores en zonas remotas con un mantenimiento mínimo y reduce el impacto ambiental asociado al descarte de baterías tradicionales.

La nueva pila de combustible alimentada por tierra aprovecha la energía del suelo.

Probado en ambientes rurales y urbanos, el sistema mantiene una potencia eléctrica estable a diferentes temperaturas y su diseño compacto facilita su colocación en lugares donde la infraestructura eléctrica convencional no es viable o resulta muy costosa.

Esta innovación representa un paso crucial hacia la digitalización del sector agropecuario, al permitir el monitoreo en tiempo real de variables clave como la humedad, temperatura y composición química del suelo sin intervenciones frecuentes para cambiar fuentes de energía.

El avance se inscribe dentro del emergente campo de la electrónica biótica, que busca integrar tecnología con procesos biológicos para crear dispositivos autosustentables capaces de interactuar directamente con el ecosistema. Así, este desarrollo podría transformar la forma en que se gestionan y protegen los recursos naturales.