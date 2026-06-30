Escándalo: Wikipedia le bloqueó el acceso a Larry Sanger, uno de sus cofundadores

Wikipedia fue creada en 2001 por Jimmy Page y Larry Sanger.

Wikipedia decidió bloquear de forma indefinida a Larry Sanger, uno de sus cofundadores, impidiéndole volver a editar artículos dentro de la enciclopedia colaborativa. La medida fue tomada por consenso entre los editores de la plataforma y llega después de que Sanger impulsara una iniciativa para promover una mayor diversidad de puntos de vista, una acción que la comunidad consideró una violación de sus normas internas.

Aunque Sanger mantiene desde hace años una postura crítica hacia Wikipedia, la Fundación Wikimedia aclaró que el veto no estuvo motivado por esas opiniones, sino por cuestiones de procedimiento. Según explicó la organización, el filósofo estadounidense intentó movilizar a personas ajenas a la comunidad para influir en una discusión interna, una práctica conocida como canvassing y prohibida por las reglas del sitio.

Qué hizo Larry Sanger para recibir el bloqueo

Días antes de la decisión, Sanger presentó el proyecto WikiProject Intellectual Diversity, con el objetivo de fomentar una mayor diversidad intelectual dentro de Wikipedia. Para difundir la iniciativa, recurrió a su cuenta en la red social X, donde invitó a sus seguidores a participar.

Los editores interpretaron esa convocatoria como un intento de influir desde fuera de la plataforma en los procesos de toma de decisiones. Además, concluyeron que Sanger "no está aquí para construir una enciclopedia", otra de las infracciones graves contempladas por las políticas comunitarias.

Tras conocerse la sanción, el cofundador cuestionó el procedimiento y aseguró que no existió "debido proceso", ni un juez imparcial ni una interpretación justa de las normas. También sostuvo que fue castigado por intentar incorporar voces con perspectivas diferentes.

Sanger no recibió un bloqueo temporal, sino un veto del sitio

Cómo funciona el sistema de sanciones en Wikipedia

Wikipedia fue fundada en 2001 por Larry Sanger y Jimmy Wales y se sostiene gracias a una comunidad global de voluntarios que redactan, corrigen y supervisan los contenidos. Sus políticas son definidas mediante debates abiertos y decisiones por consenso, y, según la Fundación Wikimedia, se aplican por igual a todos los colaboradores, sin importar su trayectoria o relevancia histórica.

En este caso, Sanger no recibió un bloqueo temporal, sino un veto del sitio, una sanción que le retira formalmente los privilegios para editar cualquier artículo de Wikipedia. La plataforma ya utilizó medidas similares en otras ocasiones contra usuarios y organizaciones que intentaron manipular contenidos o utilizar la enciclopedia con fines de promoción o relaciones públicas.