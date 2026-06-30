Rolando Graña estalló contra Manuel Adorni tras la polémica del audio del ex funcionario en vivo.

Manuel Adorni volvió a estar en el eje de la prensa tras intentar manipular el testimonio del contratista que le hizo refacciones millonarias en el country de Indio Cuá. En ese sentido, Rolando Graña cuestionó al ex funcionario oficialista al aire.

Durante una transmisión en vivo de Radio Splendid, el periodista expresó: “Cuando en el audio se escucha, textualmente, por el tema del 4 de mayo, el 4 de mayo fue el día que Matías Tabar tenía que ir a declarar, y Adorni le dice ‘sí queres este finde voy a Indio’, el country, ‘así que sí queres hablamos ahí que voy a estar más tranquilo'”.

Asimismo continuó: “El otro detalle que hay que tener en cuenta es que Adorni le dijo ‘te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocúpate como lo hice con todos’. El que está yendo a declarar como testigo es Matías Tabar, él no tiene ningún problema y no necesita ningún soporte. Es más, sí ustedes no lo saben, cuando vos vas a declarar como testigo en una causa judicial, vas y tenes que entrar, porque es obligatorio, y entras sin tu abogado porque sos testigo”.

Finalmente agregó: “Cuando sos testigo no podes entrar con un abogado. O sea, no necesitas ningún soporte, el soporte que necesita, que le está ofreciendo Adorni, es un soporte para que Matías Tabar declare de acuerdo a lo que necesitaba Adorni. El único soporte que necesitaba o en todo caso el que necesitaba soporte legal, era Adorni”.

Manuel Adorni dentro de un nuevo escándalo

El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó manipular el testimonio del contratista que le hizo refacciones millonarias en el country de Indio Cuá. Además, le pidió que le arreglara la térmica de la pileta.

En el audio que Adorni le envió a su contratista, Matías Tabar, reveló: “Mati, querido, cuchame, yo te tengo que hablar hace como diez, quince días. Este finde voy a ir a Indio así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo”.

Sin embargo, lo que hizo más ruido fue la parte en donde intenta condicionar el testimonio de Matías: “Nada, obviamente, te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos, eso está de más decírtelo, pero contas con todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero para que vos te quedes tranquilo y que todos nos quedemos tranquilos”.