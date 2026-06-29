João Félix insta a la afición portuguesa a mantener la calma antes del partido contra Croacia en el Mundial

Conferencia de prensa de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El delantero portugués João Félix dijo el lunes que los aficionados en su país, inquietos por el rendimiento del equipo tras una campaña de ‌fase de grupos por debajo de ‌las expectativas, debían mantener la calma de cara al partido de dieciseisavos de final del Mundial ante Croacia, que se disputará esta semana en Toronto.

Las preocupaciones de que la potencia europea hubiera perdido el rumbo surgieron después de que, tras un empate con la República Democrática del Congo y una goleada por 5-0 a Uzbekistán, el sábado empatara a cero contra Colombia en su último partido del Grupo K, pasando así a los dieciseisavos ​de final en segunda posición, ⁠por detrás de los sudamericanos.

A Félix le preguntaron qué mensaje tenía para los aficionados ‌de cara al encuentro del jueves frente a los croatas, que llegaron ⁠a la final en 2018 y a las ⁠semifinales en Qatar hace cuatro años.

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"Deben mantener la calma", dijo a los periodistas en la concentración del equipo.

"Los chicos aquí estamos tranquilos. Empatar dos partidos no significa que hayamos perdido la ⁠confianza ni que la gente deba empezar a dudar de nosotros".

"Tienen que mantener ​la calma, igual que nosotros estamos tranquilos y preparados para ‌el partido frente a Croacia. Tenemos mucha confianza ‌en que vamos a ganar, y haremos todo lo posible para pasar a ⁠la siguiente ronda".

Félix señaló que el hecho de que Portugal conozca bien a Croacia supondrá una ventaja clara.

"Estamos acostumbrados a verlos jugar", dijo. "Hemos jugado contra ellos innumerables veces, así que conocemos bien sus puntos fuertes y débiles, y ahora se trata de analizar eso y ​sacarle el ‌máximo partido".

El delantero de 26 años fue el que más cerca estuvo de romper el empate para Portugal con una magnífica volea el sábado, pero el estado de forma de su compañero en el Al Nassr, Cristiano Ronaldo —que marcó dos goles frente a Uzbekistán, pero se quedó en un solo tiro a ⁠puerta contra Colombia—, sigue siendo motivo de preocupación para algunos.

Félix dijo que, en su opinión, trabajaban bien juntos en la delantera y rechazó la idea de que jugar al fútbol de clubes en Arabia Saudita hubiera dejado a Ronaldo, de 41 años, poco preparado para la intensidad del Mundial.

"Puede que la intensidad no sea la misma que en otras ligas, pero la verdad es que la liga es competitiva. No lo pensaba así antes de llegar allí, y quizá sea ‌parcial porque juego allí, pero la verdad es que la liga es muy competitiva", dijo.

"Por mi parte, no noto ninguna diferencia con respecto a mis compañeros. Cristiano puede hablar por sí mismo y decir cómo se siente, pero, por mi parte, no noto ninguna diferencia".

Félix falló un penal que supuso la eliminación de Portugal en los cuartos de final de la Eurocopa, ‌tras perder ante Francia hace dos años, pero dijo que no hay duda de que volvería a lanzarlo si se enfrentara a una situación similar en el Mundial.

"Si tengo que lanzar otro penal, ‌lo haré sin ningún ⁠problema", dijo. Nunca he tenido ningún problema con eso, y no voy a empezar ahora".

Los jugadores guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento del ​lunes, tras conocerse en Florida la noticia del fallecimiento del padre de Ricardo Carvalho, el exdefensa de Portugal que ejerce de entrenador asistente de la selección.

Con información de Reuters