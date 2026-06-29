Inteligencia Artificial sin límites: el paso a paso para optimizar Claude Code y no sufrir por los topes diarios

Fuente: WaveSpeed AI.

El tope diario de Claude Code es uno de los puntos de fricción más comentados por quienes lo usan de forma intensiva. Los límites de uso se basan en ventanas de cinco horas: Claude inicia una nueva sesión con el primer mensaje que se envía, y el límite se restablece cinco horas después de ese inicio. El problema es que si el primer mensaje llega a las 9:00, el reinicio ocurre a las 14:00 —justo en el pico de trabajo—, cuando el límite ya puede haberse agotado.

El truco: arrancar la sesión antes de empezar a trabajar

La solución consiste en hacer que la sesión arranque mucho antes, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana. De este modo, el contador se reiniciará a las 12:30, cuando más se necesita, y no dejará a nadie colgado a media tarea. La forma más práctica de automatizar eso es con la función de rutinas de Claude Code.

Qué son las rutinas y cómo se configuran

Las rutinas son configuraciones guardadas de Claude Code que se ejecutan de forma autónoma, sin necesidad de estar delante del ordenador. Cada rutina combina un prompt, uno o más repositorios y conectores, y se lanza según los disparadores que se definan. Se ejecutan en la infraestructura en la nube de Anthropic, así que funcionan aunque el dispositivo esté apagado.

El paso a paso para crear la rutina:

Ingresar en claude.ai/code/routines. Hacer clic en New routine y seleccionar Remote. En el prompt, escribir algo simple: "Hola, solo responde con Hola". Elegir Haiku como modelo para minimizar el consumo. En Select a trigger, elegir el disparador de horario y configurar la hora deseada: 7:30 si el trabajo empieza a las 9:00. Guardar y verificar que aparece activa en el panel.

Qué planes lo soportan y qué pasa con las cuentas gratuitas

Las rutinas están disponibles en los planes Pro, Max, Team y Enterprise de Claude. La función se encuentra en vista previa, así que los límites de ejecuciones diarias podrían ajustarse. Quienes tengan una cuenta gratuita pueden hacerlo de forma manual: poner una alarma que recuerde enviar el mensaje al despertar, abrir Claude y elegir Haiku 4.5 como modelo con el mismo prompt mínimo. No es automatización, pero funciona igual de bien para controlar el reinicio del contador.