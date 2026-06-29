¿Te bloquearon en WhatsApp? El método oculto con la verificación por cifrado para sacarte la duda en segundos

Hay un método basado en la verificación automática del cifrado que permite saber si un contacto te bloqueó.

Descubrir si un contacto te bloqueó en WhatsApp no siempre es sencillo. Las señales más conocidas, como dejar de ver la foto de perfil o que los mensajes queden con una sola tilde, pueden deberse a otros motivos y no constituyen una confirmación. Sin embargo, existe un método basado en la verificación automática del cifrado que ofrece un indicio mucho más confiable.

Esta función aprovecha el sistema de cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, que protege las conversaciones para que solo el emisor y el receptor puedan acceder a su contenido. Aunque fue diseñada como una herramienta de seguridad, también puede servir para detectar si un contacto bloqueó tu cuenta.

Cómo funciona la verificación por cifrado

Cada chat de WhatsApp cuenta con un código de seguridad de 60 dígitos compartido entre ambos participantes. En el pasado, verificar ese código requería escanear un código QR o compararlo manualmente.

Desde 2023, Meta incorporó una verificación automática que permite comprobar si el cifrado funciona correctamente sin que la otra persona tenga que realizar ninguna acción. Si un usuario bloquea a otro, esa comprobación automática deja de funcionar en ese chat, aunque el cifrado de extremo a extremo siga existiendo.

Paso a paso para comprobar si alguien te bloqueó

Para realizar la verificación, solo hay que seguir estos pasos:

Abrir el chat de la persona que se quiere comprobar.

Tocar su nombre en la parte superior para acceder a la información del contacto.

Buscar la opción "Cifrado" .

. Esperar unos segundos mientras WhatsApp intenta realizar la verificación automática.

Si no se puede completar la verificación, es una señal de que ese contacto podría haberte bloqueado.

Si el proceso se completa con normalidad, el cifrado está correctamente verificado. En cambio, si la aplicación no puede hacerlo automáticamente y solicita verificar el código mediante otro método, es una señal de que ese contacto podría haberte bloqueado.

De todos modos, es importante tener en cuenta que Meta no presenta esta función como una herramienta oficial para detectar bloqueos. Se trata de un comportamiento observado en la aplicación que puede resultar útil como indicador, aunque no constituye una confirmación definitiva por parte de WhatsApp.