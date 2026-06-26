De qué trata la nueva y fuerte advertencia de WhatsApp que ya llegó a los celulares

El objetivo es ofrecer más información antes de que el usuario abra un chat con un numero desconocido.

WhatsApp comenzó a implementar una nueva función de seguridad que busca reducir las estafas y los intentos de fraude dentro de la aplicación. La novedad aparece antes de iniciar una conversación con un número desconocido y le pide al usuario detenerse un momento para evaluar si realmente confía en la persona con la que está por chatear.

La herramienta ya empezó a desplegarse tanto en Android como en iPhone y forma parte de las nuevas medidas de protección impulsadas por Meta para reforzar la seguridad del servicio de mensajería. El objetivo es ofrecer más información antes de que el usuario abra un chat con alguien con quien nunca habló anteriormente.

Cómo es la nueva advertencia de WhatsApp

Cuando WhatsApp detecta que el usuario está por iniciar una conversación con un número que no genera señales de confianza, muestra una pantalla con el mensaje: "¿Confiás en esa persona?".

Además del aviso, la aplicación ofrece datos adicionales para ayudar a tomar una decisión más informada, como si existen grupos en común con ese contacto. En ese momento, el usuario puede optar por "Continuar al chat" o "Cancelar el chat", sin que la otra persona reciba ninguna notificación en caso de que decida no avanzar con la conversación.

Esta función se suma a otras herramientas de seguridad que ya estaban presentes en la plataforma, como las advertencias frente a intentos de vinculación fraudulenta de cuentas, una modalidad de estafa que busca engañar a los usuarios para obtener acceso a sus datos mediante códigos de verificación.

La herramienta ya empezó a desplegarse tanto en Android como en iPhone.

Para qué sirve esta nueva función

La principal finalidad de esta novedad es prevenir estafas antes de que comiencen. En lugar de actuar una vez que el usuario ya ingresó al chat, WhatsApp incorpora una pausa previa que invita a pensar antes de responder a un contacto desconocido.

La lógica detrás de esta medida responde a una de las recomendaciones más habituales en ciberseguridad: evitar actuar de manera impulsiva. Muchos ciberdelincuentes intentan generar urgencia para que sus víctimas tomen decisiones rápidas, mientras que esta nueva advertencia busca justamente frenar ese impulso y promover una decisión más consciente.

De todos modos, WhatsApp aclara que el sistema funciona como una advertencia y no puede detectar la totalidad de las estafas que circulan en la plataforma. Del mismo modo, recibir un mensaje de un número desconocido no implica necesariamente que se trate de un intento de fraude. La función ya comenzó a distribuirse en las versiones móviles de la aplicación para Android e iOS.