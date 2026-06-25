WhatsApp sumó un nuevo indicador verde: cómo funciona y para qué sirve en los chats

WhatsApp siempre mostró cuándo un contacto está "en línea", pero lo hacía de una forma bastante discreta: una leyenda debajo del nombre, dentro de la conversación. La nueva propuesta cambia esa lógica: la plataforma comenzó a probar un indicador visual en Android que muestra un punto verde sobre la foto de perfil de los usuarios conectados, una novedad que apunta a simplificar la visualización del estado de actividad. El cambio puede parecer menor, pero tiene implicancias reales para quienes cuidan su privacidad dentro de la app.

Dónde aparece el punto verde y cómo se ve

Por el momento, el indicador verde solo aparece dentro de la sección de información del chat. Cuando un usuario abre el perfil de un contacto que se encuentra conectado, el nuevo icono señala de forma instantánea su estado de actividad. No es algo que se vea directamente en la lista principal de conversaciones todavía, aunque eso podría cambiar: la compañía trabaja en una actualización más profunda del área de contactos, donde la información relacionada con la conexión de los usuarios tendría una presencia más destacada dentro de la interfaz.

Por qué Meta lo está implementando ahora

La movida no es casual. Esta estrategia también busca unificar la experiencia entre dispositivos Android e iPhone, ofreciendo elementos visuales similares en ambos sistemas operativos. Es parte de una tendencia más amplia de WhatsApp hacia una interfaz más visual e intuitiva, en la que los íconos y colores reemplazan progresivamente a los textos de estado. El punto verde ya existe en plataformas como Instagram o Facebook Messenger desde hace años, y ahora llega a la app de mensajería más usada del mundo.

La privacidad no cambia: podés ocultarlo

Este es el detalle más importante para quienes no quieren que otros sepan cuándo están conectados. La nueva herramienta no modificará las opciones de privacidad que ya existen en la aplicación. Los usuarios que decidan ocultar su estado "en línea" continuarán sin aparecer como activos ante otros contactos. El punto verde solo será visible para quienes tengan habilitada la visualización de su estado de conexión.

Para ocultarlo en Android: tres puntos → Ajustes → Privacidad → Última vez y En línea → "Nadie" para la última conexión e "Igual que la última vez" para el estado en línea. En iPhone: Configuración → Privacidad → Última vez y En línea → mismas opciones.

Cuándo llega a todos los usuarios

Actualmente, el punto verde se encuentra disponible únicamente en la versión Beta 2.26.19.9 de WhatsApp para Android. La compañía continúa evaluando su funcionamiento antes de decidir un despliegue más amplio. No hay fecha confirmada para iOS ni para la versión estable de Android, así que quienes lo vean en sus teléfonos en los próximos días forman parte del grupo de prueba que Meta usa para ajustar la función antes del lanzamiento masivo.