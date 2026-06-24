Atención usuarios de WhatsApp: el drástico e inesperado cambio en los chats que prohíbe las capturas de pantalla

WhatsApp lleva años añadiendo capas de privacidad de a poco, primero con el cifrado de extremo a extremo, después con las fotos y videos de reproducción única, y ahora con la versión más drástica de esa lógica aplicada al texto. Tras el éxito de las fotos, videos y notas de voz de reproducción única, la aplicación extenderá este concepto al texto convencional. El resultado es un tipo de mensaje que, una vez leído, desaparece para siempre de la pantalla del receptor. Y que, mientras existe, no se puede guardar de ninguna forma.

Cómo funcionan los mensajes de una sola visualización

La mecánica es simple y el impacto es considerablemente grande. El emisor escribe un mensaje y lo envía en modo de visualización única. Cuando el receptor lo abre, puede leerlo. Pero no puede hacer nada más con él: el sistema bloqueará las funciones nativas de captura de pantalla, el reenvío a terceros y la opción de copiar el contenido. Una vez cerrado, el mensaje desaparece de forma automática e irreversible. No hay papelera, no hay recuperación, no hay registro.

Esto extiende una función que ya existía para contenido multimedia —las fotos y videos que solo podían verse una vez— al tipo de mensaje que más se usa en el día a día: el texto. Para conversaciones sensibles, laborales o personales, es un cambio de fondo.

El punto verde: más orden en la lista de chats

La segunda novedad es más visual, pero igual de útil para quienes tienen decenas de conversaciones abiertas. La interfaz sumará un punto verde ubicado estratégicamente en la lista principal de conversaciones, que servirá para identificar de un vistazo aquellos chats que posean interacciones recientes o estados pendientes de revisión, y actuará como un filtro ágil para denotar la disponibilidad de los contactos.

Es una pequeña señal visual, pero en una app donde millones de personas manejan grupos familiares, laborales y personales al mismo tiempo, ese punto puede ser la diferencia entre responder a tiempo y dejar un mensaje sin leer durante horas.

Cuándo llegan estas funciones y quién conduce ahora WhatsApp

Si bien las herramientas se encuentran en fases finales de evaluación dentro de los servidores de desarrollo, se prevé que el despliegue masivo hacia los dispositivos con iOS y Android se concrete de manera escalonada durante los próximos meses. No hay fecha exacta confirmada.

Lo que sí es oficial es que WhatsApp tiene nuevo director. Meta confirmó el nombramiento de Kunal Shah como nuevo director de WhatsApp, sucediendo a Will Cathcart, quien lideró la plataforma desde 2019. Shah fue fundador y director ejecutivo de CRED, una de las principales empresas de tecnología de la India, el país con mayor número de usuarios de WhatsApp en el mundo. Un perfil con fuerte raíz emprendedora para liderar la app de mensajería más usada del planeta en uno de sus momentos de mayor transformación.