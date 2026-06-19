Qué hacer si te hackean WhatsApp: cómo blindar tu aplicación contra los ciberdelitos

Fuente: Excélsior.

El robo de cuentas de WhatsApp es más común de lo que parece y no distingue entre famosos y personas comunes. Hay muchos cibercriminales que de vez en cuando intentan hacerse con el control de las cuentas de otras personas, ya sea para hacer cosas en su nombre, como pedirle dinero a los demás, difundir publicidad o intentar robar las cuentas de otras personas. El método más frecuente es convencer a alguien de que reenvíe un código de verificación que llegó por SMS, haciéndose pasar por un conocido. Si eso pasó, hay que actuar rápido.

Escenario 1: el atacante solo inició sesión

WhatsApp no permite estar conectado en más de un dispositivo principal a la vez, así que si un atacante entra en tu cuenta desde otro móvil, se cerrará la sesión en el dispositivo original. Eso es la primera señal de alerta.

En este caso, la solución es volver a iniciar sesión con tu número de teléfono:

Abrís WhatsApp e ingresás tu número para recibir un nuevo código SMS .

. Si el código está bloqueado temporalmente, pedís que te llamen : un contestador automático te va a dictar los números del código de verificación .

: un contestador automático te va a dictar los . Si ninguna de las dos opciones funciona, escribís un mail a [email protected] con el asunto "Teléfono robado/extraviado: por favor, desactivar mi cuenta" y tu número en formato internacional. Cuando WhatsApp procese la solicitud, cerrará todas las sesiones activas de tu cuenta, y el atacante perderá el acceso de inmediato.

Escenario 2: el atacante activó la verificación en dos pasos

Este es el caso más grave y el que más se repite. El atacante se hace con el control iniciando sesión, y luego configura un PIN propio de verificación en dos pasos, por lo que ya no podrás recuperar tu cuenta solicitando el envío de un PIN a tu número, incluso si tenés la SIM.

Acá hay dos caminos:

Si tocás " ¿Olvidaste el PIN? " al intentar ingresar, se inicia un período de espera de siete días , al cabo del cual podrás recuperar el acceso con un nuevo código SMS.

" al intentar ingresar, , al cabo del cual podrás recuperar el acceso con un nuevo código SMS. Mientras tanto, podés escribir a soporte de WhatsApp o usar el formulario de ayuda dentro de la propia app (los tres puntos arriba a la derecha → Ayuda) para agilizar el proceso.

Cómo evitar que te vuelva a pasar

La medida de prevención más importante es activar la verificación en dos pasos, que agrega un PIN propio a tu cuenta y hace que cualquier intento de ingreso desde otro dispositivo quede bloqueado sin ese código. Se activa desde Ajustes → Cuenta → Verificación en dos pasos.

El otro punto clave es no compartir nunca los códigos SMS que llegan al teléfono. Nunca hay que reenviar a nadie los códigos por SMS que lleguen para confirmar el acceso a la cuenta, ni siquiera si un conocido dice que te lo ha mandado a ti por error, porque es un método común para robártela. Si alguien te pide ese código, sea quien sea, es una estafa.