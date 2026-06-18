WhatsApp cambia los audios: cómo es el botón que llega a la pantalla del celular

WhatsApp busca reducir la cantidad de pasos necesarios para compartir mensajes de voz.

WhatsApp trabaja en una nueva función para Android que promete simplificar una de las acciones más utilizadas dentro de la plataforma: enviar notas de voz. La aplicación desarrolla un widget para la pantalla de inicio del celular que permitirá grabar y compartir audios sin necesidad de ingresar previamente al servicio de mensajería. La herramienta fue detectada en la versión beta 2.26.24.2 y, por el momento, continúa en fase de desarrollo, sin una fecha confirmada para su llegada a la versión estable.

La principal novedad es que el usuario podrá iniciar una grabación con un solo toque desde la pantalla principal del teléfono. Una vez finalizado el audio, tendrá la posibilidad de elegir el destinatario, ya sea un contacto individual, varios chats al mismo tiempo o incluso publicarlo como una actualización de estado. De esta manera, WhatsApp busca reducir la cantidad de pasos necesarios para compartir mensajes de voz.

Cómo funcionará el nuevo widget de WhatsApp

Según lo informado, el widget tendrá un tamaño predeterminado de 3x1, aunque podrá redimensionarse para adaptarse a la pantalla de cada dispositivo Android. Al presionar el botón comenzará la grabación automáticamente, evitando tener que abrir la aplicación, buscar una conversación y mantener presionado el ícono del micrófono.

Actualmente, quienes desean enviar la misma nota de voz a varias personas deben reenviarla manualmente chat por chat. Con esta nueva herramienta, ese proceso quedará centralizado en una única acción, lo que agilizará el envío de audios y facilitará su distribución entre varios destinatarios.

Con un nuevo widget se podrá grabar y mandar audios sin entrar a la app.

Más funciones que prepara WhatsApp

El widget para notas de voz es el segundo acceso directo que la compañía desarrolla para Android. El primero está pensado para mostrar las actualizaciones de estado recientes de los contactos y ofrecer un acceso rápido para publicar nuevos estados, aunque también permanece en etapa de pruebas.

Además, WhatsApp continúa trabajando en otras funciones que todavía no llegaron a todos los usuarios. Entre ellas se encuentran los mensajes de texto de "ver una vez", un rediseño de los mensajes temporales para que el tiempo de expiración comience cuando el destinatario los lea, llamadas grupales desde WhatsApp Web con hasta 32 participantes, nuevas animaciones para los mensajes en Android y un menú contextual renovado con accesos más rápidos a opciones como responder, copiar, reenviar o editar.

Como ocurre con todas las funciones experimentales, estas novedades primero deberán superar el período de pruebas en la versión beta antes de desembarcar oficialmente en la aplicación para todos los usuarios.