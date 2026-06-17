Chau Zoom: la drástica función que llega a WhatsApp Web y cambia las llamadas para siempre

Fuente: WIRED.

La aplicación de Meta empezó a probar las llamadas y videollamadas grupales en su versión web, una herramienta que hasta ahora solo existía en el celular y la compu de escritorio. Cuando se active, permitirá sumar hasta 32 personas por llamada.

La función fue detectada en fase de prueba por WaBetaInfo, el sitio especializado en seguimiento de novedades de WhatsApp, así que todavía no hay fecha confirmada de lanzamiento masivo. Pero ya se sabe cómo va a funcionar: viene a completar algo que existía a medias, porque desde la web ya se podían hacer llamadas individuales, pero no grupales.

Cómo se van a iniciar las llamadas grupales desde la computadora

El mecanismo, según lo detectado hasta ahora, sería simple:

Abrir un chat de grupo en WhatsApp Web.

en WhatsApp Web. Tocar el botón de llamada en la parte superior de la conversación.

en la parte superior de la conversación. Elegir entre llamada de voz o videollamada .

. Seleccionar a qué integrantes invitar, sin necesidad de convocar a todo el grupo automáticamente.

Cuántas personas entran y qué tan seguras son las llamadas

El límite será el mismo que ya existe en celular y escritorio: 32 participantes, tanto para audio como para video. Y en materia de seguridad, las llamadas grupales estarán protegidas con cifrado de extremo a extremo basado en el protocolo Signal, la misma tecnología que ya resguarda los mensajes de la app. No va a requerir ninguna configuración adicional: funciona solo, sin importar cuánta gente se sume.

Enlaces de invitación y sala de espera, para tener el control de quién ingresa

Las llamadas grupales van a incluir la opción de generar un enlace de invitación para que otros se sumen con un solo toque. Para mayor control, también habrá una sala de espera disponible. Ojo con un detalle importante: cualquier persona que tenga el enlace puede unirse a la llamada, por eso conviene compartirlo solo con contactos de confianza.