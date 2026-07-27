La policía monta guardia tras un ataque con cuchillos cerca de la Porte de Clichy, en París (Francia).

La policía francesa detuvo el lunes a un ‌hombre tras atacar ‌a tres mujeres con cuchillos cerca de la Porte de Clichy, en París, según informó a los periodistas el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El ​hombre atacó a ⁠las tres mujeres, de ‌19, 24 y 36 ⁠años, con dos ⁠cuchillos de cocina, hiriendo gravemente a dos de ellas, según explicó Nuñez.

Las ⁠imágenes de video verificadas ​por Reuters y difundidas ‌en la red ‌social X mostraron a un ⁠hombre de pelo largo y negro, vestido con vestimenta deportiva color crema y empuñando ​un ‌cuchillo grande en cada mano, apuñalando a una joven.

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A continuación, el video mostró al agresor inmovilizado en el ⁠suelo y rodeado por un grupo de personas que lo habían reducido.

Nuñez afirmó que el hombre fue detenido por un agente de policía fuera de servicio. "Le rindo ‌homenaje, fue un acto valiente", añadió.

El motivo del ataque sigue sin conocerse, según Nuñez, quien añadió que la policía no pudo ‌verificar la identidad del agresor, cuyas declaraciones fueron "incoherentes" en el momento ‌de su ⁠detención.

El fiscal nacional antiterrorista francés está "estudiando" la posibilidad ​de abrir una investigación.

Con información de Reuters