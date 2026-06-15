Revolución en los teléfonos: de qué se trata la nueva herramienta de WhatsApp que festejan millones de trabajadores

Fuente: El Observador.

WhatsApp avanza en la incorporación de una de las funciones más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para su envío automático. La función fue detectada en la versión beta para iOS, dentro del programa TestFlight. La herramienta estará disponible tanto en chats individuales como grupales. Telegram la tiene hace años; ahora WhatsApp cierra esa brecha.

Para qué sirve y quiénes la piden

La función tiene usos concretos en la vida cotidiana y en el trabajo. Para quienes coordinan equipos en distintas zonas horarias, programar un mensaje para que llegue a las 9 AM del lunes sin tener que escribirlo el lunes a las 9 AM es un cambio real en la dinámica laboral. Para quienes trabajan con clientes, permite planificar recordatorios de turnos, pagos o entregas sin depender de la memoria o las alarmas. Y para el uso personal, resuelve situaciones clásicas: el saludo de cumpleaños exactamente a medianoche, el recordatorio a la pareja sin estar pendiente del horario.

La diferencia con las soluciones actuales es la integración. Hoy, quien quiere programar un mensaje en WhatsApp necesita usar apps de terceros —con sus propios permisos y accesos— o configurar atajos del sistema operativo en iPhone. Ninguna de las dos opciones es intuitiva ni segura para el usuario promedio. La función nativa de WhatsApp elimina esa fricción.

Cómo va a funcionar

La mecánica es directa. El usuario escribe el mensaje, selecciona la opción "Mensajes programados", elige la fecha y la hora de envío, y el mensaje queda en cola hasta que llegue el momento, cuando se envía automáticamente sin acción adicional.

WhatsApp también suma un panel de gestión. La plataforma incorporará una sección exclusiva para revisar, editar o cancelar los envíos que hayan sido configurados para el futuro, accesible desde la pantalla de información del chat. Los mensajes programados se podrán ver, modificar y cancelar antes del envío en cualquier momento. Si cancelás un mensaje programado, el destinatario no se entera de nada. Si un mensaje es borrado antes de su envío, desaparecerá sin dejar rastros ni notificaciones para el destinatario.

Cuándo llega a todos los usuarios

La función todavía está en fase de prueba beta y no tiene fecha oficial de lanzamiento. Hasta ahora aparece en fase de pruebas en versiones beta, por lo que todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento para todos los usuarios, aunque se espera que llegue durante el primer semestre de 2026. El patrón habitual de WhatsApp es que las funciones detectadas en TestFlight de iOS lleguen a los usuarios en un plazo de semanas a meses desde su confirmación en beta.