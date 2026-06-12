Revolución en los chats: la actualización definitiva de Meta que cambia la forma de seguir a la Selección

Las apps de Meta incorporan herramientas, contenido exclusivo y experiencias interactivas para seguir el torneo.

Meta anunció una batería de nuevas funciones para sus aplicaciones con el objetivo de convertirlas en el principal punto de encuentro para los fanáticos del fútbol durante el Mundial 2026. La compañía confirmó que WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y Threads incorporarán herramientas, contenido exclusivo y experiencias interactivas para seguir el torneo en tiempo real, desde la previa de cada partido hasta las reacciones posteriores.

La empresa también informó que trabajará junto a cadenas de televisión, selecciones nacionales, comentaristas, creadores de contenido y futbolistas para ofrecer imágenes detrás de escena, análisis, celebraciones y momentos destacados directamente en sus plataformas. La idea es que los usuarios puedan consumir y compartir todo lo relacionado con la Copa del Mundo sin salir del ecosistema de Meta.

Threads suma chats en vivo y marcadores en tiempo real

Una de las aplicaciones que más novedades recibirá será Threads. La plataforma incorporará Chats en Vivo, espacios donde comentaristas, exjugadores y creadores analizarán los encuentros antes, durante y después de cada partido. Los usuarios podrán reaccionar, responder y participar de las conversaciones mientras transcurren los encuentros.

Entre los protagonistas confirmados aparecen Sergio Agüero e Ian Wright, quienes encabezarán distintas transmisiones a lo largo del torneo.

Además, Threads estrenará una comunidad exclusiva dedicada al Mundial, pensada para reunir conversaciones, publicaciones de jugadores y debates posteriores a cada partido. También sumará marcadores en vivo con la identidad visual de las selecciones nacionales, que aparecerán integrados en las publicaciones y en los chats en directo.

Threads incorporará Chats en Vivo con comentaristas y exjugadores.

Más herramientas para personalizar la experiencia

Las novedades no se limitan a Threads. Meta anunció funciones especiales para el resto de sus aplicaciones que buscan reforzar la interacción entre los fanáticos.

Los usuarios podrán utilizar stickers y emojis temáticos inspirados en el Mundial, además de elegir una insignia con la bandera de su selección para que aparezca junto a su nombre y foto de perfil en determinadas experiencias.

La compañía también impulsará contenido exclusivo generado por futbolistas, selecciones nacionales y creadores de contenido, con acceso a momentos detrás de escena, preparativos previos a los partidos, análisis posteriores y material pensado especialmente para compartir con amigos y familiares.

Con este conjunto de herramientas, Meta busca que sus plataformas se conviertan en el espacio donde los fanáticos puedan seguir la conversación global del Mundial 2026, acceder a información en tiempo real e interactuar con otros usuarios mientras se desarrolla el torneo. La estrategia apunta a combinar contenido oficial, participación de figuras reconocidas y nuevas funciones sociales para mantener la actividad dentro de sus aplicaciones durante toda la competencia.