Chau monopolio: la histórica orden que obliga a Meta a cambiar WhatsApp para siempre

Fuente: Yahoo Noticias.

La decisión, comunicada el 9 de junio de 2026, exige que Meta vuelva a permitir el acceso de asistentes de IA de terceros a WhatsApp en las mismas condiciones que regían antes de octubre de 2025, cuando el acceso era gratuito para estos asistentes. La orden no es la sanción final: es una medida cautelar mientras la investigación por abuso de posición dominante sigue su curso. Pero el impacto es inmediato y concreto.

La historia de cómo se llegó hasta acá

Meta no bloqueó a la competencia de un día para el otro. Desde octubre de 2025, la compañía fue volviendo cada vez más complicado el acceso a la API de WhatsApp para los asistentes rivales hasta que, el 15 de enero de 2026, bloqueó por completo la integración de cualquier chatbot que no fuera Meta AI.

Cuando la Comisión Europea presionó, Meta intentó un movimiento que Bruselas rechazó de plano: ofrecer acceso a los competidores, pero cobrando una tarifa. Meta cambió su política para permitir el acceso a WhatsApp de asistentes de IA desarrollados por sus rivales, pero a cambio del pago de una tasa, una modificación que la Comisión Europea considera "equivalente a la prohibición de acceso".

El caso fue iniciado por las denuncias de empresas más pequeñas. La investigación surgió a partir de varias denuncias presentadas por empresas especializadas en agentes conversacionales, incluyendo The Interaction Company de California, creadora del asistente Poke.com, y una empresa española que también habría enfrentado cobros para acceder a la plataforma.

Lo que Meta tiene que hacer y cuándo

Las obligaciones son concretas y con fecha límite. La decisión europea impone varias obligaciones inmediatas a Meta: restablecer en cinco días hábiles las condiciones de acceso vigentes antes de octubre de 2025, permitir a los desarrolladores de chatbots competidores acceder a la API de WhatsApp Business y mantener esta apertura hasta que finalice la investigación o hasta junio de 2029. El plazo vence el 16 de junio de 2026.

Por qué es histórico

Es la primera medida cautelar antimonopolio que la UE impone desde 2019, cuando actuó contra Apple por restricciones a Spotify. La decisión establece un precedente significativo en la aplicación de normas de competencia en la era de la inteligencia artificial, ya que por primera vez Bruselas usa medidas cautelares para forzar la competencia en la IA dentro de una app de mensajería masiva.

La batalla real no es sobre una API: es sobre quién controla la distribución de IA. WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios. Quien controla el punto de entrada de la IA en esa plataforma tiene una ventaja competitiva enorme sobre el mercado de asistentes inteligentes. Eso es lo que la Comisión Europea, bajo la dirección de Teresa Ribera, decidió que Meta no puede monopolizar.

Qué cambia para los usuarios

En la práctica, si Meta cumple la orden, los usuarios europeos —y eventualmente globales— podrán elegir qué IA usan en WhatsApp. En lugar de que Meta AI sea el único asistente disponible, podrían aparecer opciones como ChatGPT, Gemini, Claude u otros chatbots integrados directamente en la app. La experiencia del usuario no cambia de golpe, pero la puerta queda abierta para que el mercado de IA en WhatsApp deje de ser un monopolio de facto.