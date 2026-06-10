Chau al WhatsApp tradicional: la drástica diferencia de la versión que usan los comercios para vender más

WhatsApp Business incluye funciones orientadas al ámbito comercial.

Administrar un emprendimiento o una empresa desde la computadora es cada vez más común, pero no todas las herramientas de WhatsApp ofrecen las mismas funciones. Aunque tanto WhatsApp Web como WhatsApp Business permiten responder mensajes desde una PC, existen diferencias clave que pueden marcar un cambio importante en la atención al cliente, la organización de conversaciones y las ventas.

Mientras WhatsApp Web funciona como una extensión de la cuenta personal para acceder a los chats desde el navegador o una aplicación de escritorio, WhatsApp Business fue diseñado específicamente para cubrir las necesidades de empresas de distintos tamaños. Además de facilitar la comunicación, incorpora herramientas pensadas para profesionalizar el contacto con clientes y optimizar la gestión diaria.

Qué ofrece WhatsApp Business frente a la versión tradicional

La principal diferencia entre ambas opciones está en el objetivo para el que fueron creadas. WhatsApp Web permite utilizar la cuenta personal desde una computadora con prácticamente las mismas funciones disponibles en el celular. Sin embargo, no incorpora herramientas específicas para la administración de un negocio.

En cambio, WhatsApp Business incluye funciones orientadas al ámbito comercial, como la creación de un perfil de empresa con información de contacto, horarios de atención, sitio web y ubicación. También permite publicar un catálogo de productos o servicios, configurar respuestas automáticas y utilizar etiquetas para organizar conversaciones y clientes. Estas herramientas ayudan a brindar una atención más rápida y ordenada, especialmente cuando aumenta el volumen de consultas.

Existen diferencias que pueden marcar un cambio importante en la atención al cliente.

Por qué las empresas eligen WhatsApp Business

Según datos compartidos por WhatsApp Business, el 85% de los consumidores prefiere comunicarse con las marcas mediante mensajes directos. Además, los mensajes enviados por la plataforma alcanzan una tasa de apertura cercana al 98%, y el 80% son leídos durante los primeros cinco minutos, cifras que superan ampliamente a otros canales como el correo electrónico.

Si bien una cuenta personal puede servir para responder consultas de manera ocasional, a medida que un negocio crece comienzan a aparecer limitaciones. La falta de automatización, de herramientas para organizar clientes y de funciones comerciales puede afectar la eficiencia y la experiencia de los usuarios.

Otra ventaja es que las funciones de WhatsApp Business también están disponibles cuando la cuenta se utiliza desde la versión web o de escritorio. En ese caso, además de responder mensajes desde la PC, los usuarios mantienen acceso al perfil comercial, los catálogos y las etiquetas para clasificar conversaciones, lo que convierte a la plataforma en una solución más completa para quienes buscan administrar un negocio desde la computadora.