Llega el Mundial a WhatsApp: tres herramientas ocultas y cómo usarlas

Todas las novedades ya comenzaron a desplegarse para los usuarios y estarán disponibles durante la competencia.

WhatsApp lanzó una serie de funciones especiales para que los usuarios vivan el Mundial 2026 desde la aplicación. A pocos días del comienzo del torneo, la plataforma de mensajería incorporó herramientas temáticas que incluyen un emoji interactivo, nuevos efectos para videollamadas y una experiencia renovada en Canales con la asistencia de Meta AI. Todas estas novedades ya comenzaron a desplegarse para los usuarios y estarán disponibles durante la competencia.

Las nuevas funciones buscan hacer más dinámica la interacción entre amigos y familiares mientras siguen los partidos. Además de sumar elementos visuales inspirados en el fútbol, WhatsApp también facilitará el acceso a información oficial del torneo sin necesidad de salir de la aplicación.

Las nuevas herramientas por el Mundial 2026

El nuevo emoji interactivo de la pelota Trionda

Una de las principales novedades llega gracias a la colaboración entre WhatsApp y Adidas. El clásico emoji de la pelota de fútbol fue reemplazado temporalmente por Trionda, el balón oficial del Mundial 2026.

Para utilizarlo solo hay que enviar el emoji en cualquier conversación o reaccionar con él a un mensaje. Al hacerlo, se activará una animación especial en pantalla que estará disponible únicamente durante el desarrollo del campeonato.

Videollamadas con efectos futboleros y nuevos stickers

Otra de las incorporaciones está pensada para quienes siguen los partidos en grupo. WhatsApp añadió efectos visuales temáticos para las videollamadas, permitiendo personalizar las conversaciones con elementos inspirados en el Mundial.

La actualización también incluye un paquete de stickers mundialistas para expresar emociones típicas del fútbol, como la alegría por un gol, la bronca por una tarjeta roja o la frustración de un penal errado.

Las nuevas funciones buscan hacer más dinámica la interacción entre amigos y familiares mientras siguen los partidos.

Canales renovados y consultas con Meta AI

La tercera gran novedad está enfocada en los Canales de WhatsApp. La aplicación estrenó un directorio dedicado al fútbol donde se podrán seguir resultados, cuentas regresivas y contenidos relacionados con los 48 equipos que disputarán el Mundial.

Además, los administradores de Canales ahora podrán publicar Estados, que aparecerán junto a los de los contactos del usuario. Como complemento, Meta AI permitirá consultar rápidamente posiciones, estadísticas y datos de jugadores o selecciones directamente desde la aplicación, ofreciendo información al instante sin salir de WhatsApp.