Es un jardín botánico y parece un oasis verde sobre una laguna: la joya de la Patagonia

La Patagonia argentina se caracteriza por ser una de las regiones con más diversidad paisajística y dos ecosistemas bien particulares: hacia el este, se encuentra la Estepa Patagónica y, hacia el oeste, el Bosque Patagónico, en el que está, además, la Cordillera de los Andes. Casi en el centro de ambas zonas, en la provincia de Neuquén, está ubicada la ciudad de Plottier, un lugar que destaca por su gran Jardín Botánico, un espacio público ideal para que las personas puedan conectarse más profundamente con la naturaleza y las especies autóctonas.

El terreno del Jardín Botánico de la ciudad de Plottier, también conocido como el JBCP, tiene una extensión de poco más de 4 hectáreas y un sendero principal de 2 kilómetros.

Cuál es la misión del Jardín Botánico de la ciudad de Plottier

Desde el sector de turismo de Neuquén, sostienen que el objetivo del Jardín Botánico es tanto educativo como recreativo. Pero también tiene otro vinculado a la ciencia: se llevan a cabo diferentes proyectos de restauración de la flora regional de esta región de la Patagonia.

La provincia promueve la llegada de estudiantes de todos los niveles educativos, productores de botánica, ambientalistas e investigadores para que realicen actividades de conservación, de diseño bioambiental y de sustentabilidad.

En términos generales, las autoridades del Jardín buscan que el sector siga creciendo como propuesta turística y como método de difusión del conocimiento científico de la botánica y la ecología a diferentes sectores de la población. Asimismo, otro objetivo está vinculado con fomentar el desarrollo local de los recursos biológicos y poner en valor la vegetación y flora que abunda en esta región patagónica.

Qué hacer en el Jardín Botánico

Las actividades recomedadas para hacer en el Jardín Botánico de la ciudad de Plottier tienen que ver con caminatas o paseos en bicicleta por el sendero principal. También se aconseja visitar el paseo ribereño, donde los turistas podrán obtener vistas panorámicas de toda la zona gracias a los miradores dispuestos allí.

Ubicación del Jardín Botánico de Neuquén

El Jardín Botánico de Neuquén está ubicado en el extremo sur de la Laguna Elena de Neuquén con dos accesos específicos, el de Avenida Plottier y el de Camping Nepen Hue. Se encuentra a 16 kilómetros al oeste de la capital de la provincia por la Ruta Nacional N°22. El viaje en auto tiene una duración de entre 15 a 20 minutos aproximadamente.