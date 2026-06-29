Quién es Ekaterina Ojeda: edad y a qué se dedica la joven

Ekaterina Ojeda trabaja realizando presencias en eventos y boliches.

El nombre de Ekaterina Ojeda (22 años) se convirtió en uno de los más buscados en las últimas horas luego de un episodio ocurrido en un boliche de la Costanera Norte que involucró a Mauro Icardi y a la China Suárez. La joven rompió el silencio y dio su versión sobre el hecho que generó gran repercusión en los medios.

A qué se dedica Ekaterina Ojeda

Aunque hasta hace pocos días era prácticamente desconocida para el público, Ekaterina Ojeda ganó notoriedad tras contar lo sucedido durante una salida nocturna en Tequila, uno de los boliches más conocidos de la Costanera Norte.

La joven trabaja realizando presencias en eventos y discotecas, una actividad que la llevó a estar en el lugar donde, según su relato, coincidió con Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez. A raíz de la repercusión del caso, participó de distintos programas de televisión para brindar detalles sobre el episodio y aclarar cómo se desarrollaron los hechos.

Durante una entrevista en LAM (América TV), también explicó el origen de su particular nombre. Contó que "Ekaterina" proviene de sus raíces familiares, ya que su madre nació en Tiráspol, una ciudad con fuerte influencia rusa.

Qué dijo sobre Mauro Icardi y la China Suárez

Según el testimonio de Ekaterina Ojeda, todo comenzó cuando Mauro Icardi se acercó mientras ambos compartían el sector VIP del boliche. La joven aseguró que el futbolista le hizo algunos comentarios y trató de iniciar una conversación. "Me dijo si iba seguido y si iba a volver en algún momento. También quiso saber qué tomaba. Él la tenía a la China a upa y me miraba. No sé qué habrá planeado en su cabeza", relató durante su paso por LAM.

Además, aclaró que, aunque considera al delantero un "hombre fachero", no forma parte de sus preferencias personales. También reveló que Icardi nunca le pidió su número telefónico. Sin embargo, afirmó que al día siguiente recibió un mensaje en redes sociales de un amigo del futbolista llamado Enzo, quien le consultó cuáles eran sus planes para esa noche.

La denuncia por la supuesta agresión en Tequila

La polémica creció luego de que trascendiera la versión de una supuesta reacción de la China Suárez al advertir el intercambio entre Mauro Icardi y Ekaterina Ojeda. De acuerdo con lo informado en el programa Sálvese quien pueda (América TV), una periodista que habló con la joven aseguró que el delantero le habría dicho: "Me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia", mientras se acercaba a servirse un trago cuando todavía había pocas personas en el sector VIP.

Por su parte, Ekaterina sostuvo que decidió retirarse del lugar antes de que la situación pudiera agravarse. Cuando le consultaron si abandonó el boliche para evitar un conflicto, respondió de manera contundente: "Por las dudas, sí".

La joven aseguró que el futbolista intentó entablar una conversación durante la noche y que le hizo distintos comentarios mientras compartían el mismo sector del boliche

Qué se sabe hasta el momento del episodio

Hasta ahora, ni Mauro Icardi ni la China Suárez realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido en Tequila. Tampoco trascendieron imágenes o videos que permitan confirmar la supuesta agresión denunciada por Ekaterina Ojeda, por lo que toda la información disponible se basa en el relato de la joven y en las versiones difundidas por distintos programas de espectáculos.

Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusión en redes sociales y en la televisión, donde el nombre de Ekaterina Ojeda pasó de ser desconocido para gran parte del público a convertirse en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo argentino.