Mario Pergolini recordó a Ernestina Pais en vivo tras el trágico accidente que sufrió la actriz.

Tras el fallecimiento de Ernestina Pais a los 54 años en un accidente automovilístico y ferroviario ocurrido en la localidad bonaerense de Martínez, Mario Pergolini decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre la tragedia de la actriz al aire.

La actriz y conductora murió el pasado viernes 26 de junio, luego de que el vehículo en el que se encontraba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa de la Línea Mitre, en el partido de San Isidro. En ese contexto, durante su programa de streaming No preguntes por Rusia (Vorterix), el conductor manifestó su dolor: "Tremendo lo de Ernestina Pais, la verdad que fue un golpe horrendo. Una tragedia horrenda, muy fea. Una mujer querida. Y, aún en sus momentos de desgracia, todo el mundo quería que saliera adelante. Una pena, la verdad. Un cariño al hijo, a la gente que la quería. Tremendo".

La trágica noticia conmocionó al mundo artístico argentino y generó una ola de mensajes de despedida en las redes sociales. En este contexto, numerosas figuras del espectáculo recordaron a Ernestina con emotivas palabras y compartieron anécdotas de los momentos que vivieron junto a ella. Además, varios programas televisivos le dedicaron una sección de homenaje.

La trágica muerte de Ernestina Pais

La investigación por la muerte de Ernestina Pais confirmó que falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La principal pista que respaldó esta hipótesis inicial fue el video del accidente, que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el Honda City negro es impactado sobre el lateral izquierdo por el tren que se dirigía desde la estación Maipú hacia Delta. Tras el choque, el auto termina desplazado hacia uno de los costados de las vías, mientras que el paragolpes queda desprendido del otro lado del tendido ferroviario.

Por otro lado, circuló otra versión que indicaba que la conductora tenía la licencia de conducir inhabilitada desde el 8 de abril y que la sanción se extendía hasta octubre de 2027. La medida había sido dispuesta luego de que, en marzo de este año, se negara a realizar el test de alcoholemia, una infracción que derivó en la suspensión de su registro.

