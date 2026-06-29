Hallan asesinada a una mujer dentro de una bolsa en Santa Fe: investigan si es el de una chica desaparecida días atrás

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una bolsa en un basural conmocionó este domingo a los vecinos del barrio Villa del Parque, en la provincia de Santa Fe. La Justicia investiga si se trata de un nuevo caso de femicidio y ya hay un sospechoso detenido. La investigación quedó en manos de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , que ordenó una serie de pericias para establecer tanto la identidad de la víctima como la causa de su muerte, datos que serán determinantes para avanzar en la causa. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Santa Fe y peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) , quienes preservaron la escena y recolectaron evidencias para avanzar en la investigación.

Además del examen forense, los especialistas tomarán huellas dactilares para confirmar oficialmente quién es la víctima. La autopsia será clave para identificar a la mujer y determinar las circunstancias de su muerte. Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el cuerpo podría pertenecer a una mujer de 32 años cuya desaparición había sido denunciada el sábado por su familia. Desde ese momento, las autoridades desplegaron un operativo bajo estricta reserva. Los familiares aportaron información clave, entre ella datos personales, características físicas, la ropa que vestía al momento de desaparecer y los lugares que frecuentaba, elementos que ahora forman parte de la causa.

La investigación y el detenido

En paralelo, una persona permanece detenida y es investigada por su posible participación en este hecho y por otros delitos relacionados que también son analizados por la Fiscalía. Su situación procesal dependerá de los resultados de la autopsia y de las pericias ordenadas por los investigadores. El informe forense será el paso decisivo para confirmar la identidad de la víctima, determinar cómo murió y establecer si el expediente quedará formalmente encuadrado como un femicidio. Hasta entonces, la causa sigue bajo un fuerte hermetismo mientras los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de la mujer y determinar el contexto en el que ocurrió el crimen.

El caso generó conmoción en el barrio Villa del Parque, donde los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad y la violencia de género en la provincia. Organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres se pronunciaron exigiendo justicia y que se esclarezca el hecho. La fiscalía continúa trabajando en la recolección de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades penales del detenido y avanzar en la investigación, mientras la comunidad espera respuestas sobre lo ocurrido.

El contexto de la violencia de género en Santa Fe

El hallazgo de este cuerpo en un basural se suma a una larga lista de femicidios y casos de violencia extrema contra las mujeres en la provincia de Santa Fe, una de las jurisdicciones con mayor incidencia de este tipo de crímenes en el país. Según datos de organismos oficiales, la provincia registra números alarmantes de víctimas fatales por violencia de género, lo que ha llevado a organizaciones sociales y al Estado a implementar medidas de prevención y protección, aunque los casos siguen ocurriendo con preocupante frecuencia.

La investigación de este caso será clave para determinar si se trata de un nuevo femicidio y para identificar a la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en condiciones que sugieren un crimen violento. La Justicia espera los resultados de la autopsia y las pericias para avanzar en la imputación formal del detenido y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de esta mujer. Mientras tanto, la comunidad de Villa del Parque permanece en estado de alerta, exigiendo justicia y medidas concretas para prevenir nuevos casos de violencia contra las mujeres en la provincia.