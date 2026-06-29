El conductor Ángel de Brito reveló detalles acerca de su próximo proyecto laboral a través de sus redes sociales.

El conductor del programa de entretenimiento, actualidad y espectáculos LAM (América TV), Ángel de Brito, reveló algunos detalles sobre su próximo proyecto a través de redes sociales y sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde se mantiene muy activo y comparte con frecuencia momentos de su vida personal y profesional. Hace un tiempo sorprendió a sus fanáticos al revelar una importante novedad sobre su futuro laboral. La noticia generó un gran revuelo entre sus seguidores. Sólo en Instagram reúne a más de 3,5 millones de personas que siguen de cerca cada una de sus publicaciones.

Tras un largo camino de trabajo, el conductor reveló: “Necesitaba bajar un poco el ritmo después de más de seis meses de trabajo muy intenso en algo que pronto van a ver reflejado en mis redes”. Asimismo aseguró: “Un proyecto que no tiene que ver con la tele, ni con LAM ni el streaming. Con muchísimo esfuerzo junto a @oki.agencia, recién el sábado a las 22 hs lo terminamos. Y al día siguiente, viaje, sin pausa”.

El nuevo proyecto de Ángel de Brito

Finalmente agregó: “Es un sueño que tenía hace mucho tiempo y que finalmente pude cumplir. Una parte de mí y de mi trabajo que nunca les mostré. Ojalá esto también sirva para recordarles que se animen a emprender, a buscar otros caminos y a apostar por la autogestión. La libertad, después del esfuerzo, se transforma en recompensa”.

Frente a tanta incertidumbre, el conductor decidió revelar más pistas acerca de su próximo proyecto: “No es un regreso. No es un cambio. Es algo que venía buscando hace mucho”. Luego siguió: “Es una evolución. Un paso más allá de lo que fui. Es animarse a lo nuevo. Salir de la comodidad y volver a empezar. Y por fin llegó el momento de anunciarlo. Muy pronto”.