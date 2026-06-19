Ángel de Brito reveló lo que dijo el papá de Messi tras la fake news de su muerte: "Qué..."

Habló el papá de Messi tras la fake news sobre su muerte.

Habló Jorge Messi. Finalmente, tras la fake news que dijo Florencia Peña sobre su supuesta muerte, el papá de Lionel Messi se expresó mediante un mensaje de WhatsApp que le llegó a Ángel de Brito.

El conductor de LAM, en América TV, confirmó que intercambió mensajes con Celia, esposa de Jorge Messi, y fue ella quien reveló las palabras de su marido tras lo acontecido: "Acá estoy hablando con Celia Messi, que nos está mirando y le mandamos un beso. Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dice que fue horrible, que nos están mirando en este momento con Jorge y que dice 'qué quilombo que armé'".

Tras lo ocurrido, la familia Messi continúa acompañando a Jorge, quien está internado y a la espera de una mejoría en su salud. Por su parte, Lionel Messi sigue en Estados Unidos como referente de la Selección Argentina y el sueño latente de poder alcanzar la cuarta estrella mundial.

Flor Peña quebró en llanto y confeso por qué decidió decir al aire la fake news del papá de Messi

Florencia Peña sigue siendo uno de los nombres más mencionados de las últimas horas. Tras decir al aire de LUZU TV una fake news sobre la supuesta muerte del papá de Lionel Messi, la conductora quebró en llanto en América TV y contó las razones por las que decidió dar esa "noticia".

"Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso, por eso lo dije. Creí que todos estaban hablando de eso y yo estaba boludeando, y por eso salí a decirlo así", expresó Peña, en diálogo con Yanina Latorre. Por otra parte, agregó: "Yo no trabajo con teléfono ni con compu, fue eso chicos. No hay mucho más para decir. Le dejé un mensaje a Celia, con la que me encontré en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas, muy sentidas"