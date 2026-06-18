Feinmann se fue al pasto criticando a Flor Peña por la fake news del padre de Messi: "Se hubiera quedado haciendo..."

Feinmann destrozó a Flor Peña.

Eduardo Feinmann no tuvo piedad. El periodista de A24 le dedicó varios minutos de su programa a destrozar a Florencia Peña por la fake news que dio por muerto al padre de Lionel Messi, y lo hizo con una dureza que enseguida rozó lo personal. Y no era un cronista más opinando: Feinmann había sido el primero en informar que Jorge Messi estaba internado con problemas de salud, un dato que potenció su indignación con el papelón.

El papelón en Luzu

Durante la emisión de El show del verano, Peña anunció al aire que el papá del capitán de la Selección Argentina había fallecido. El dato era falso y no tenía ningún tipo de verificación. La información se viralizó en cuestión de minutos y obligó al entorno del futbolista a desmentirla con un comunicado oficial, en el que aclararon que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionando de manera favorable. Horas después, Luzu TV oficializó la salida de la conductora y desvinculó también a los productores responsables de haberle acercado el dato erróneo al aire.

La furia de Feinmann

En su descargo, el conductor fue lapidario desde el arranque. Calificó a Peña como "una irresponsable absoluta" y puso en duda hasta su arrepentimiento: aseguró que no le creía "una palabra, una lágrima, absolutamente nada" del dolor que la actriz había mostrado al pedir disculpas. Para él, las lágrimas frente a cámara eran puro libreto.

Lejos de bajar el tono, el periodista subió la apuesta con una andanada que escaló al plano más personal y que generó repercusión inmediata entre colegas y en las redes.

El cierre fue el más polémico. Feinmann le cuestionó a Peña que se metiera a informar y le marcó, de manera despectiva, cuál debería ser su lugar: "Se hubiera quedado haciendo los videitos para OnlyFans o los videitos pornos que hacía. O haciendo lo que ella dice que sabe hacer, que es actuar".

La frase, cargada de desprecio y con una clara alusión al pasado de la conductora en plataformas de contenido para adultos, remató con una sentencia tajante: "Andá al teatro, ocupate de eso". Hasta el momento, Peña no respondió públicamente a los dichos del periodista de A24.