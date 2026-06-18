Nico Occhiato comunicó la decisión oficial de LUZU tras la fake news de Florencia Peña sobre el papá de Messi: "A todos los responsables"

Nicolás Occhiato confirmó que Florencia Peña quedó desvinculada de Luzu TV tras compartir una fake new.

Florencia Peña protagonizó un momento tenso al aire en Luzu TV tras anunciar la muerte de Jorge Messi, papá de Lionel Messi. Sin embargo, la noticia resultó ser completamente falsa y el fundador del canal de streaming, Nicolás Occhiato, aseguró que Florencia Peña quedó totalmente desvinculada de Luzu luego de este incidente.

Durante una transmisión en vivo de Luzu TV, Florencia Peña anunció que falleció Jorge Messi. Luego, la producción le comunicó que era una noticia falsa y que no se había revelado en ningún medio. En este sentido, decidieron pedir disculpas. Sin embargo, la familia Messi compartió un comunicado que expresa su malestar con el hecho.

La noticia se viralizó rápidamente y ante esto, Nicolás Occhiato compartió en X: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar". Finalmente, compartió una historia en Instagram afirmando que la actriz queda totalmente desvinculada del canal.

El comunicado de la familia Messi

Frente a los dichos de Florencia Peña, la familia Messi decidió compartir un comunicado para informar sobre la salud de Jorge Messi y pedir respeto ante la situación: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Asimismo el comunicado continuó: “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

