Occhiato confirmó la medida que tomarán en Luzu TV con Flor Peña tras lo que dijo sobre la muerte de Jorge Messi: "Corresponde una..."

Nico Occhiato contó lo que harán con Flor Peña en Luzu TV.

La salud de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, mantiene en vilo a toda la Argentina. El capitán había adelantado tras su pletórica actuación contra Argelia que estaba atravesando un momento familiar muy sensible, razón por la cual desde los medios se empecinaron en encontrar el motivo y así lo hicieron: el progenitor del 10 está internado y su situación es delicada.

Mucho se habló respecto de ello y, en medio de un paradigma que cruza las redes sociales con el caudal cada vez más creciente de fake news, es demasiado lo que se especula y poco lo que se sabe acerca del tema. Sin embargo, hay quienes en su afán de dar la primicia (o por mera impericia) dieron como cierto el deceso de Jorge Messi. Tal fue el caso de Flor Peña, quien en vivo por Luzu TV dio como un hecho esto, lo que generó no solo un enorme repudio entre los espectadores, sino también incluso entre el círculo íntimo del 10, llevando a que publiquen un comunicado.

¿Qué dijo Nico Occhiato sobre lo dicho por Flor Peña?

Anoticiado de esto, Nico Occhiato se pronunció en su cuenta de X para pedir disculpas públicas, advirtiendo además que lo ocurrido no pasará desapercibido y se tomarán cartas en el asunto, dando a entender que podría haber una suspensión o despdido a la reconocida actriz.

"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total", comentó primeramente, para luego añadir: "Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar".

El pedido de disculpas de Nico Occhiato tras los dichos de Flor Peña.

¿Qué dijo la familia Messi?

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", dejó en claro el clan Messi a través de un comunicado.

En el mismo, en tanto, manifiestan: "La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso".

"Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión", concluyeron.