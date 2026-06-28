Russell pone fin a larga espera con victoria "de sangre fría" en Gran Premio de Austria

Gran Premio de Austria

​George Russell volvió a subir a lo más alto del podio de la Fórmula 1 el domingo en Austria, luego de ‌lo que el jefe ‌del equipo Mercedes, Toto Wolff, calificó como una actuación "de sangre fría", tras un par de meses difíciles para el piloto británico.

Russell cuestionó esa elección de palabras, ya que prefiere describir su séptima victoria en su carrera como "tranquila y controlada", aunque reconoció que se sentía aliviado por volver a ganar por primera vez desde la primera prueba de ​la temporada, celebrada en ⁠Australia en marzo.

Tras Melbourne, el compañero de equipo italiano de ‌Russell, Kimi Antonelli, de 19 años, encadenó cinco victorias ⁠consecutivas y sigue liderando la clasificación con ⁠una ventaja de 40 puntos tras ocho de las 22 pruebas previstas.

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"Han sido un par de meses duros, con algunas carreras realmente complicadas, en ⁠las que parecía que todo se me ponía en contra, ​y otras en las que mi rendimiento fue ‌bastante flojo", dijo Russell, que comenzó ‌el año como favorito al título, refiriéndose a una carrera ⁠en la que Antonelli terminó tercero.

"Obviamente, tengo a mi lado a un compañero de equipo realmente increíble que, semana tras semana, está ofreciendo unas actuaciones bastante espectaculares. Así que, para mí, al llegar a ​Canadá y ‌a Barcelona desde un momento bastante bajo, necesitaba mucha resiliencia para poder recuperarme y ofrecer unas actuaciones sólidas".

"Conseguir las dos últimas poles y la victoria aquí este fin de semana, sobre todo en un circuito que no creo que ⁠se adapte demasiado a mi estilo, me hace sentir muy, muy orgulloso".

EL RETO DE LOS NEUMÁTICOS

Russell dijo que nunca había dudado de su capacidad, pero que conseguir que los neumáticos funcionaran correctamente y dominar el conjunto del coche había sido todo un reto.

Wolff señaló que Russell lo había hecho todo bien, con una ejecución perfecta desde la tercera sesión de entrenamientos ‌del sábado, después de que Antonelli dominó las dos primeras sesiones del viernes.

"Fue rápido, gestionó bien los neumáticos y se mantuvo imperturbable", añadió el austriaco. "Estoy muy contento por él".

"Sabe que puede pilotar rápido y, a veces, solo hay que sumar dos más dos. Quizá relajarse un poco. Limítate ‌a pilotar... la parte de pensar, déjasela a la gente del box".

Wolff señaló que el mismo principio se aplicaba a la hora de contener al ‌subcampeón de Red ⁠Bull, Max Verstappen, durante la carrera.

"No pensar demasiado en la estrategia, no pensar demasiado en cuál es la ​diferencia con respecto a los que vienen por detrás. Simplemente salir y sacar el máximo partido al coche. Eso es lo que hizo".

Con información de Reuters