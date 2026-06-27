Guerra por el bloque y proyecto nacional: el debate por la unidad que agita a la UCR

Aldana Crucitta; Inés Parry; Hernán Rossi; Nahuel Breglia; Piera Fernández y Juan Loupias.

La celebración por los 135 años de la Unión Cívica Radical en el Comité Capital funcionó como una caja de resonancia de la fractura expuesta que atraviesa al partido en el Congreso de la Nación. El acto, coronado por el descubrimiento de una placa conmemorativa aprobada por unanimidad en la Legislatura, tuvo como blanco indiscutido al gobierno de La Libertad Avanza, actualmente atravesado por el escándalo de Manuel Adorni. Durante los discursos, la dirigencia no ocultó su profunda frustración por el fracaso de la sesión legislativa que buscaba interpelar al jefe de Gabinete para que diera explicaciones por su patrimonio y por la repentina aparición de un pendrive mágico. El enojo apuntó sin filtros contra los correligionarios que actuaron como cómplices del oficialismo para blindar al funcionario.

Ese nivel de colaboración de un sector del partido hacia la Casa Rosada fue el detonante para que el encuentro unificara un reclamo tajante: la recuperación de la identidad partidaria y la disputa frontal por el nombre del bloque parlamentario. La denominación “UCR” quedó para los boina blanca dialoguistas y, después de la ayuda brindada al gobierno de Javier Milei esta semana, volvió a ser disputada por aquellos correligionarios que hoy legislan en otros bloques y no se sienten representados por los que llevan el título oficial.

"Los que tienen el sello, que de alguna manera se los vamos a tener que sacar y lo vamos a lograr, no nos representan", lanzó Nahuel Breglia, presidente de la Juventud Radical Nacional, durante la jornada. Es que el bloque “oficial” del espacio acompañó al gobierno tanto al rechazar un pedido de interpelación sobre tablas como al no acompañar una solicitud para que la comisión de Asuntos Constitucionales dictamine el proyecto el martes próximo. Ni el PRO se animó a tanto.

Por eso, Hernán Rossi, presidente del Comité Capital, no ocultó la "frustración" que generó el fracaso de esa sesión que buscaba hacer lo que debía haber hecho el Presidente hace tiempo: echar a Adorni. En esa discusión, "hubo legisladores de nuestro partido que fueron cómplices", sostuvo el dirigente radical, quien reivindicó, por contraste, a Martín Lousteau y Mariela Coletta que desde Unidos “estuvieron donde tenían que estar y tenemos que aplaudirlos. Los radicales de CABA podemos estar tranquilos y orgullosos porque tenemos legisladores como ellos".

Placa descubierta en el Comité CABA a 135 años de la creación del partido.

Esta necesidad de marcar una identidad clara encontró su síntesis política en la redefinición del concepto de unidad que trazó Rossi: buscar la unidad por la unidad misma carece de valor si su verdadero propósito es cancelar el debate o barrer bajo la alfombra las inconductas de quienes operan para el Gobierno desde adentro de las filas radicales. La UCR, se analizó, nació como una herramienta para luchar contra los atropellos del “régimen” y no puede convertirse en el refugio de sus aduladores.

En ese sentido, para el dirigente la unidad "es un valor que hay que buscar” porque “sirve para construir procesos virtuosos que permitan concretar aspiraciones políticas, pero a veces, si está hecha por la unidad misma, para cancelar el debate, esconder lo que está ocurriendo y no está bien, es una unidad que no sirve". Por eso, pidió “hacer lo que hay que hacer para recuperar a la UCR" porque el partido “es mucho más que un instrumento para buscar un gobierno, es para luchar contra el régimen y el régimen está acá".

Durante el encuentro hubo una coincidencia generalizada: la UCR tiene que tener un proyecto nacional que levante las banderas históricas del radicalismo. La legisladora porteña Aldana Crucitta, quien presentó el proyecto para lograr la placa homenaje desde el parlamento capitalino, resumió las distintas luchas del espacio: la defensa de la democracia, la educación y salud públicas, los jubilados y la libertad de expresión. Destacó el perfil de diálogo, respeto y consenso del sector, que elude trasladar al recinto la violencia y la agresión que están de moda en la construcción política de otras fuerzas. Parte de esas cualidades son las que pueden formar parte de un proyecto de de cara al 2027.

Según destacó Breglia, el radicalismo es el que tiene que poner el contenido para lo que viene porque, analizó, para que haya libertad tiene que haber condiciones de igualdad para la población. En esa línea, Juan Loupias, secretario general de la UCR CABA, enfatizó que el partido tiene la responsabilidad de "construir esa alternativa que le de a la gente certeza y soluciones a sus problemas" porque "las condiciones están dadas para armar ese frente electoral por fuera del kirchnerismo y la Libertad Avanza. ¡Es el momento!".

Así, una vez más, el radicalismo porteño, en articulación con el Comité nacional, marcó una línea clara frente a la propuesta de Javier Milei y reforzó su intención de generar una propuesta tanto para gobernar la Ciudad como para presentar a nivel nacional. Ante un hall colmado en Tucumán 1660, encabezaron el acto por los 135 años del partido la legisladora Aldana Crucitta; la vicepresidenta primera del partido porteño, Inés Parry; el titular de la Juventud nacional, Nahuel Breglia; el presidente del Comité capitalino, Hernán Rossi; la secretaria general del espacio a nivel país, Piera Fernández, y el secretario general de la fuerza en CABA, Juan Loupias.