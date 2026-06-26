Baja de James obliga a Tuchel a hacer ajustes mientras Inglaterra busca pasar de ronda ante Panamá

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Ghana

Thomas Tuchel no podrá contar con el lesionado Reece James para el último ‌partido de Inglaterra en ‌el Grupo L del Mundial, el sábado frente a Panamá, pero el entrenador ha afirmado que Bukayo Saka, Declan Rice y Elliot Anderson están disponibles para ayudar a su equipo a sellar el pase a la siguiente fase.

Inglaterra lidera el ​grupo con cuatro ⁠puntos, empatada con Ghana, mientras que Croacia ‌es tercera con tres y Panamá ⁠ocupa el último puesto sin ⁠unidades.

Tuchel confirmó que James no ha viajado con la selección y señaló que el lateral derecho se ⁠perderá el partido, aunque espera que pueda ​volver más adelante en el ‌torneo.

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"Tiene una lesión leve en ‌el isquiotibial", explicó Tuchel. "No ha podido entrenar ⁠los dos últimos días. Está siguiendo un programa de rehabilitación acelerado. Iremos paso a paso, partido a partido, pero creemos firmemente que volverá ​a estar ‌disponible para nosotros en el torneo".

"Nadie podía preverlo. Reece se sentía bien y estaba en buena forma. Nos encantaría contar con él, es un buen jugador y ⁠buscaremos soluciones. Eso es lo que hacemos".

Tuchel señaló que James podría estar disponible para los dieciseisavos de final, pero admitió que el plazo era "apretado".

También hay preocupación por Rice y Saka, mientras que Anderson tuvo pequeñas molestias tras el empate 0-0 con Ghana. Tuchel, ‌sin embargo, dijo que el resto de la plantilla estaba disponible.

"Declan Rice y Elliot Anderson han entrenado hoy con nosotros", dijo. "Tuvieron pequeñas molestias tras el partido, pero todos están disponibles, salvo Reece James. ‌Mañana tomaremos una decisión".

Sobre Saka, Tuchel añadió que "ya no tiene ninguna molestia y está listo para jugar".

Tuchel ‌advirtió que Panamá, ⁠a pesar de estar ya eliminada del torneo, no sería un rival ​fácil.

Lo describió como "un equipo bien entrenado" y señaló que "puede jugar sin presión al ser considerado el equipo menos favorito".

Con información de Reuters