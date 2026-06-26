Inflación: los dos rubros clave de alimentos que más subieron en junio

Los alimentos y bebidas registraron un aumento promedio de 1,5% en las últimas cuatro semanas, de acuerdo con el informe de inflación elaborado por la consultora LCG, aunque no hubo variación durante la última semana.

El dato marcó una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto del registro previo y confirmó la continuidad de variaciones semanales relativamente bajas. El último pico intermensual fuerte había sido el de la semana del 10 de junio, con un 2,5%. De todos modos, todavía resta conocer la variación de la última semana del mes.

Dentro de la medición mensual, el rubro que más subió fue Verduras, con un incremento de 4,4%. Le siguieron Carnes, con 3,5%, y Azúcar, miel, dulces y cacao, con 2,8%. También se ubicaron por encima del promedio Productos lácteos y huevos, con un avance de 0,9%, Aceites, con 0,8%, y Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con 0,4%.

En el otro extremo, Productos de panificación, cereales y pastas mostró una caída de 1,5% en las últimas cuatro semanas y fue el rubro con menor desempeño mensual. También retrocedieron Frutas, con una baja de 0,6%. En tanto, Comidas listas para llevar tuvo una suba acotada de 0,2%, por debajo del promedio general de alimentos y bebidas.

Según el informe, pese a que Verduras fue el rubro de mayor aumento mensual, Carnes siguió explicando la mayor parte de la inflación del período por su peso dentro de la canasta. En términos de incidencia, Carnes aportó 1,08 puntos porcentuales al avance mensual, seguida por Verduras, con 0,36 puntos, y Productos lácteos y huevos, con 0,12 puntos.

Los alimentos que más y menos subieron durante la última semana

En la cuarta semana de junio, en cambio, el promedio general de alimentos y bebidas fue de 0,0%, sin aumentos agregados. La consultora señaló que el incremento de Verduras, de 1,7% semanal, y de Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, de 0,9%, fue compensado por las bajas de Carnes, de 0,4%, y Frutas, de 1,3%.

Durante esa última semana, Verduras volvió a encabezar las subas, con 1,7%, seguida por Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con 0,9%, y Comidas listas para llevar, con 0,1%. En sentido contrario, la mayor caída correspondió a Condimentos y otros productos alimenticios, con una baja de 4,6%. Luego se ubicaron Aceites y Frutas, ambos con retrocesos de 1,3%, Azúcar, miel, dulces y cacao, con -0,6%, y Carnes, con -0,4%.

También mostraron variaciones negativas leves Productos lácteos y huevos y Productos de panificación, cereales y pastas, ambos con una baja semanal de 0,1%. El informe agregó que las variaciones de precios presentaron menor dispersión y menor presencia de valores extremos respecto de la semana anterior.