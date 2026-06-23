La desaceleración de la inflación impulsa una leve mejora en la confianza en Milei

El Indice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Di Tella mejoró un 3,9% respecto a mayo. La desaceleración de la inflación de los últimos dos meses parece haberle dado un respiro al gobierno de Javier Milei, que venía registrando una caída sostenida en los sondeos desde principios de año. Los consultores observan que la aprobación de la gestión libertaria mantiene una estrecha relación con la evolución de los precios, lo que refuerza la idea de Milei de que su principal mandato electoral es bajar la inflación. Todo esto ocurre pese a que el consumo sigue deprimido y continúan las pérdidas de puestos de trabajo.

El ICG se elabora mensualmente desde noviembre de 2001 a partir de encuestas nacionales realizadas por la consultora Poliarquía sobre una escala de 0 a 5. En los círculos políticos se lo considera un buen termómetro del humor social porque suele anticipar tendencias. En la medición de junio, el Gobierno cortó una racha de seis caídas consecutivas y subió hasta los 2,07 puntos, la primera mejora de 2026. De todos modos, en la comparación interanual el índice todavía muestra un retroceso del 11,4%. A esta altura de su mandato, Milei exhibe un nivel de confianza muy similar al que registraba Mauricio Macri (2,04 puntos) y claramente superior al de Alberto Fernández (1,40).

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En junio, tres de los cinco componentes del Indice de Confianza subieron respecto a mayo, uno se mantuvo igual y otro bajó. El que más subió fue Eficiencia, que quedó en 2,12 puntos, un ascenso del 12,8%. Capacidad, en tanto, llegó a 2,46 puntos, marcando una suba del 4,3%. Con la misma cantidad de puntos quedó Honestidad, uno de los puntos débiles de este gobierno, que se mantuvo igual que el mes pasado. La Preocupación por el interés general, el ítem más bajo del Gobierno, quedó en 1,63 puntos, marcando una suba del 3,8%. El componente que bajó fue la Evaluación general del gobierno, que quedó en 1,68 puntos, un 0,5% menos que en la anterior medición. En este panorama, el promedio de la gestión Milei descendió a 2,40 puntos, en su registro más bajo. Macri a esta misma altura sumaba 2,52 puntos.