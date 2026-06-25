Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde ante Australia en el Mundial 2026

Paraguay define su futuro en el Mundial 2026 frente a Australia. Los escenarios posibles si gana, empata o pierde en un partido decisivo.

Después de un arranque traumático y una recuperación que devolvió la ilusión, la Selección de Paraguay afrontará este jueves una verdadera final en el Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro se juega la clasificación a los dieciseisavos de final frente a Australia desde las 23, en un duelo que puede marcar el rumbo de una selección que pasó de la preocupación a depender de sí misma para seguir soñando en la Copa del Mundo.

El camino de la Albirroja tuvo dos caras completamente diferentes. La primera fue la de la dura goleada sufrida por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut, un golpe que generó dudas y dejó al equipo contra las cuerdas desde el comienzo. La segunda apareció pocos días después, cuando logró una valiosa victoria por 1-0 ante Turquía.

El triunfo no solo le permitió sumar sus primeros tres puntos, sino también recuperar confianza y llegar con posibilidades concretas a la última jornada del Grupo D. Ahora, con Australia como rival, la selección paraguaya sabe que tiene por delante un partido que puede definir todo su futuro.

Qué pasa si Paraguay le gana a Australia

El escenario más simple y favorable para la Albirroja es la victoria. Si Paraguay consigue los tres puntos alcanzará las seis unidades y asegurará automáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final. Además, terminará en el segundo puesto del Grupo D sin necesidad de mirar otros resultados.

Para el conjunto dirigido por Alfaro, ganar significaría evitar cualquier tipo de cálculo y avanzar directamente a la siguiente instancia del torneo. Después de haber sufrido en el debut y levantarse frente a Turquía, un triunfo representaría la confirmación de la reacción paraguaya y la consolidación de un equipo que fue creciendo partido tras partido.

Qué pasa si Paraguay empata frente a Australia

La igualdad abre un panorama mucho más complejo. Con un empate, Paraguay llegaría a cuatro puntos, la misma cantidad que tendría Australia. Sin embargo, los oceánicos conservarían la ventaja en la diferencia de gol. Los números explican el motivo. Australia derrotó 2-0 a Turquía y cayó 2-0 frente a Estados Unidos. Paraguay, en cambio, venció apenas 1-0 a Turquía y sufrió una derrota más pesada contra los norteamericanos por 4-1. Por ese motivo, la selección sudamericana finalizaría en el tercer puesto de la zona.

En ese caso, debería esperar el cierre de los demás grupos para saber si logra avanzar como uno de los mejores terceros del certamen, una fórmula que en este Mundial ampliado mantiene con vida a varias selecciones hasta el final. El empate no eliminaría a Paraguay, pero sí lo obligaría a mirar de reojo lo que ocurra en otros estadios y depender de resultados ajenos.

Qué pasa si Paraguay pierde ante Australia

La derrota es la situación más peligrosa. Si Paraguay cae frente al conjunto oceánico se quedará con tres puntos y terminará el Grupo D en el tercer lugar, al menos de manera provisoria. Aunque todavía conservaría alguna posibilidad matemática de avanzar como uno de los mejores terceros, sus chances quedarían seriamente comprometidas.

A partir de allí, necesitaría una combinación favorable de resultados en otros grupos para seguir en carrera. El margen de error sería prácticamente inexistente y el futuro quedaría fuera de sus manos. Por eso, en la previa, dentro del plantel paraguayo entienden que el partido ante Australia tiene características de eliminación directa.

Cómo quedarían los cruces para Paraguay en los 16avos

La ubicación final dentro del Grupo D también puede resultar determinante para el futuro recorrido en la Copa del Mundo. Una vez terminada la fase de grupos, el líder de la zona se enfrentará a uno de los mejores terceros provenientes de los grupos B, E, F, I o J.

Por su parte, el segundo clasificado jugará contra el segundo del Grupo G. Si Paraguay logra avanzar como escolta mediante una victoria ante Australia, ya conocerá un camino mucho más definido dentro del cuadro. En cambio, si consigue la clasificación como uno de los mejores terceros, el escenario cambiará. En ese caso, tendría que enfrentar al ganador de alguno de los grupos E, I o K, rivales que en teoría podrían representar una exigencia todavía mayor.