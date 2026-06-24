Alarma en el Mundial 2026: una figura de Paraguay se mareó y dejó la conferencia de prensa

La selección de Paraguay vivió un momento de tensión en el Mundial 2026, cuando Omar Alderete abandonó una rueda de prensa por un mareo.

La selección de Paraguay encendió las alarmas en la previa de un partido decisivo del Mundial 2026 cuando Omar Alderete debió interrumpir una conferencia de prensa tras manifestar que se sentía mareado. La escena generó preocupación entre periodistas e hinchas, aunque minutos más tarde el defensor regresó y llevó tranquilidad, a pocas horas del duelo clave ante Australia.

El defensor del Getafe participaba de una atención a los medios en San José, California, cuando sorprendió a todos al cortar la conferencia antes de responder la primera pregunta. Rodeado de periodistas y cámaras, el futbolista expresó una breve frase que inmediatamente encendió las alarmas.

“Me estoy sintiendo un poco mareado”, dijo el zaguero antes de retirarse del lugar. La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para generar incertidumbre en torno al estado físico de uno de los jugadores más importantes de la Albirroja.

La preocupación, sin embargo, duró poco. Minutos más tarde, Alderete, que jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata, regresó al sector donde se desarrollaba la conferencia y retomó el contacto con la prensa.

Su vuelta estuvo acompañada por una sonrisa que rápidamente cambió el clima de tensión. Una periodista presente le consultó en guaraní qué había sucedido y si se encontraba bien.

La respuesta del defensor fue inmediata y descontracturada. “Me levanté de golpe ahí, por eso nomás”, explicó entre risas. La reacción generó alivio entre los presentes y también provocó algunas sonrisas luego del susto inicial. Alderete aseguró que se encontraba en buenas condiciones y descartó cualquier problema físico de relevancia.

Paraguay se juega la clasificación ante Australia

Superado el episodio, el foco volvió rápidamente al partido que marcará el futuro de Paraguay en el Mundial 2026. La Albirroja enfrentará a Australia por la tercera fecha del Grupo D en un encuentro que definirá qué selección acompañará a Estados Unidos a la próxima ronda.

El panorama es claro: ambos equipos llegan con tres puntos, aunque los australianos cuentan con una mejor diferencia de gol. Por ese motivo, el conjunto sudamericano necesita sumar un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones. “Sabemos que tenemos que ganar para quedar en mejor posición y a eso es a lo que vamos”, afirmó Alderete.

La importancia del compromiso es máxima. Mientras Estados Unidos ya aseguró el liderazgo de la zona con seis unidades, Turquía quedó eliminada sin puntos. El duelo entre Paraguay y Australia aparece entonces como una verdadera final anticipada.

El análisis de Alderete sobre Australia y los puntos a mejorar

Más allá del susto que protagonizó horas antes, Omar Alderete se mostró enfocado en el desafío que tendrá por delante la selección paraguaya. El defensor destacó las virtudes del rival y advirtió que no habrá margen para errores. “Australia es un rival difícil, es un equipo que se defiende bien y sale rápido de contraataque”, señaló.

El central también evitó entrar en especulaciones tácticas respecto al planteo que podrían presentar los Socceroos, un equipo acostumbrado a replegarse con una línea de cinco defensores. “Todos los partidos son difíciles. En los Mundiales los detalles terminan marcando diferencias y tenemos que estar concentrados en todas las líneas”, sostuvo.

Uno de los puntos que más inquieta al cuerpo técnico paraguayo es la dificultad para controlar la pelota. Según los datos oficiales del torneo, Paraguay registró apenas un 28% de posesión ante Estados Unidos y un 19% frente a Turquía, números muy bajos para una selección que pretende competir en instancias decisivas.

Por eso, Alderete reconoció que el equipo deberá mejorar ese aspecto para aumentar sus posibilidades de clasificación. Además, destacó la peligrosidad de jugadores como Nestory Irankunda, una de las principales cartas ofensivas de Australia. “Tienen buenos futbolistas en todas las líneas, pero si nosotros hacemos nuestro partido podemos competir y lograr un gran resultado”, expresó.

La baja de Miguel Almirón y la respuesta del grupo

Otro de los temas que abordó el defensor fue la ausencia de Miguel Almirón, suspendido tras su expulsión frente a Turquía. Si bien reconoció la importancia del jugador, Alderete intentó enfocarse en el aspecto positivo. “Dentro de todo lo malo, es bueno que sea solo un partido porque Miguel es un jugador importante para nosotros y podremos recuperarlo más adelante”, señaló.

La selección paraguaya logró recuperarse tras la dura derrota sufrida ante Estados Unidos en el debut, un 4-1 que dejó muchas dudas. Sin embargo, la victoria posterior contra Turquía permitió que el equipo volviera a depender de sí mismo.

Para Alderete, esa reacción habla de la fortaleza del grupo. “Fue muy buena la forma en que encaramos el segundo partido. Eso demuestra que hay un buen equipo”, afirmó.