DT de Senegal asegura que el equipo puede mejorar tras golear a Irak

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Senegal contra Irak

Por Bhargav ​Acharya

TORONTO, Canadá, 26 jun (Reuters) - El seleccionador de Senegal, Pape Bouna Thiaw, aún ‌ve margen ‌de mejora después de que su equipo goleó el viernes por 5-0 a Irak, manteniendo vivas sus esperanzas de pasar a la fase eliminatoria del Mundial.

Senegal mostró su mejor versión ​en el Estadio ⁠de Toronto, donde arrolló con ‌estilo a una selección iraquí ⁠reducida a diez jugadores, ⁠logrando así la mayor victoria de un equipo africano en un Mundial.

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Thiaw felicitó ⁠a su equipo por haber cumplido ​con su cometido, pero ‌se mostró prudente a ‌la hora de valorar su actuación.

"Aunque ⁠hayamos marcado cinco goles, todavía hay aspectos que mejorar", dijo a los periodistas.

Senegal se enfrenta ahora a una espera ​angustiosa ‌para ver si se clasifica a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros. Conocerán su destino una vez ⁠finalizados los partidos de la fase de grupos.

"Ahora tenemos que esperar, quedan otros partidos, así que esperamos que Senegal pueda clasificarse", señaló.

Senegal terminó en el tercer puesto del Grupo I con tres puntos, ‌por detrás de Francia y Noruega, que registraron nueve y seis unidades, respectivamente.

El director técnico elogió especialmente la ambición del centrocampista Pape Gueye y el impacto del ‌extremo Sadio Mané en el equipo. El primero anotó dos goles.

"Tiene ese espíritu ‌de equipo, ⁠hace grandes cosas sobre el terreno de juego y es ​de gran ayuda en defensa", dijo Thiaw sobre Mané.

Con información de Reuters