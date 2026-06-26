Ver Estados Unidos vs. Turquía en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Estados Unidos busca cerrar con puntaje perfecto el grupo.

Estados Unidos enfrenta este jueves a las 23 (hora argentina) a Turquía por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. El equipo que dirige Mauricio Pochettino es una de las grandes sensaciones que tuvo hasta el momento la Copa del Mundo y busca ratificar todo lo que hizo bien hasta el momento, con la certeza de que aún en caso de perder esta noche no perderá el primer puesto de la zona, ya que venció a los dos rivales que podrían alcanzarlo y en caso de igualdad de puntos, lo beneficia el sistema olímpico.

El conjunto local viene de golear por 4-1 a Paraguay y vencer por 2-0 a Australia. Dos actuaciones sólidas que sorprendieron por el gran juego colectivo que demostraron los norteamericanos, que cuentan con algunos jugadores en el fútbol europeo y una generación de futbolistas dispuestos a buscar hacer historia y de mínima volver a alcanzar la mejor actuación que tuvo en este torneo, cuando en Corea-Japón 2002 llegó a cuartos de final. Aunque aún no se sabe dónde está el techo de este equipo que quiere ser la sorpresa del certamen.

Por dónde ver Estados Unidos contra Turquía

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Estados Unidos y Turquía de este jueves a las 23 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow, Paramount +, Flow y TyC Sports.

El entusiasmo de Pochettino con el presente de EEUU

El entrenador del conjunto norteamericano valoró la campaña realizada hasta el momento, donde consiguió imponerse con gran superioridad en sus primeros dos partidos. "Tenemos que seguir creyendo, creer que podemos ganar. Sabemos que tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo disfrutar juntos, construyendo nuestro camino día a día", expresó el director técnico santafecino, que decidió para el cruce con Turquía guradar algunos jugadores.

Pochettino sueña con seguir sumando logros con EEUU.

Se trata del mediocampista Tyler Adams, el delantero Folarin Balogun, el defensor Chris Richards y el lateral Antonee Robinson, quienes llegan con una amarilla cada uno y el entrenador no los quiere arriesgar a ser suspendidos. Estas tarjetas serán borradas una vez que atraviese la fase de grupos y Estados Unidos no juega por nada en este último cotejo, por lo que no necesita hacerlos jugar frente al equipo que tiene como principal figura a Arda Guler.

Turquía va por el honor

Llegó como uno de los candidatos a quedarse con su grupo y estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas. Una sorpresiva derrota en el debut frente a Australia y la caída en la segunda fecha ante Paraguay dejó a Turquía sin chances muy rápidamente. "Quiero a estos jugadores incluso más que antes porque mostraron corazón y alma. El fútbol no es lógico y eso lo convierte en el deporte más hermoso ‌del mundo", dijo su entrenador Vincenzo Montella tras la eliminación.