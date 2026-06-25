La FIFA le retira credencial y expulsa del Mundial 2026 a un periodista paraguayo

El periodista no podrá aparecer ni en las transmisiones oficiales de su cadena como tampoco en el contenido de redes sociales

En el comienzo de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, la FIFA brindó el reporte de las sanciones para los jugadores que fueron expulsados, pero también para un periodista de nacionalidad paraguaya. El profesional se quedó sin credencial y no podrá brindar la cobertura correspondiente desde los estadios en los que el equipo de Gustavo Alfaro sume minutos.

"¿Por qué se tapó la boca? No, ladrón, ladrón, ladrón. Mataron el fútbol, FIFA, mataste el fútbol, Infantino, sos el responsable de esto. Ladrones mataron el fútbol...", expresó Jorge Vera, que forma parte de ABC Deportes y que se encontraba en la trasmisión del encuentro que Paraguay le ganó a Turquía con el gol de Matías Galarza Fonda.

Sus palabras son en reproche a la expulsión de Miguel Almirón, que se cubrió la boca y le propinó unas palabras a su adversario turco. Hay que recordar que en la vigente edición del Mundial se produjo la inclusión de la norma Prestianni. Una que les prohíbe a los jugadores poder cubrirse el resto, pero más que nada la zona de los labios, en caso de que se registre un pleito en el campo de juego. De esta manera, la cabina del VAR puede determinar si hubo presencia de un insulto o no. Una medida que nació después de que Vinicius JR exigiera la sanción del volante argentino al acusarlo de racista.

Es por ello que la FIFA resolvió cancelarle la credencial periodística en lo que respecta al acceso al estadio como a todas las zonas que están destinadas a la cobertura de los encuentros. Aunque eso no es todo, debido a que la ABC recibió una advertencia de que la presencia del profesional debe quedar vetada de todos los contenidos relacionados con el Mundial, ya sea por ABC Cardinal, ABC TV y soportes digitales. Esto podría provocar una pérdida de los derechos de manera inmediata para transmitir los partidos.

“Cuestionar un reglamento o discrepar con una decisión arbitral nunca justifica perder el control de la manera en que yo lo hice. Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo”, expresó Jorge Vera en un descargo después de que su comentario se hiciera viral y recibiera el castigo por parte de la FIFA. “Asumir mi error no significa necesariamente compartir todo lo que ocurrió después. Sin embargo, entiendo que este no es el momento de debatir sobre las consecuencias, sino de hacerme cargo de mis actos”, agregó.

¿Paraguay puede clasificar a los 16avos de final?

De acuerdo a como se encuentra la tabla de posiciones, Paraguay está ubicado en el tercer escalón y debe ganarle a Australia con el fin de conseguir el boleto que le permita meterse en la siguiente ronda del certamen. Lo particular es que los dos disponen de la misma cantidad de puntos y esto puede generar que el ganador se clasifique como segundo. Mientras que un empate dejará todo como se encuentra.

Sin embargo, hay un detalle que se debe considerar y es que una victoria de Turquía sobre Estados Unidos podría generar que se pase a revisar la cantidad de goles convertidos y que paraguayos y australianos deban hacer un esfuerzo extra porque contarían con la chance de ser eliminados en la primera ronda del Mundial.