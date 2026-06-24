La explicación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre las pausas de hidratación en el Mundial 2026: qué dijo.

Las pausas de hidratación obligatorias en todos los partidos del Mundial 2026 siguen generando debate y críticas por parte de los futbolistas y los entrenadores, quienes no se terminan de acostumbrar a la nueva dinámica que plantea esta regla. Por este motivo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió a defender públicamente la medida y explicó por qué organismo decidió implementarla en todos los encuentros de la competición.

“Quiero enfatizar esto: no hay ingresos adicionales para la FIFA porque todos los contratos comerciales se firmaron hace mucho tiempo. Así que no es una cuestión financiera para nosotros. Para nosotros es puramente una cuestión deportiva”, declaró el mandamás. "Se basa puramente en la equidad deportiva y en los méritos deportivos. Quiero enfatizar esto. No se trata de dinero".

Por otra parte, Infantino también defendió la aplicación uniforme de la regla para todas las selecciones participantes y remarcó: "La razón principal es el calor. Pero lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones". Aún así, confesó que algunas partes podrían verse favorecidas por estos descansos: "Los broadcasters, tal vez generen más, pero no lo sé. Así que, esto no es un tema financiero para nosotros. Para nosotros, es puramente un asunto deportivo".

El cooling break, en el ojo de la tormenta: las críticas a la nueva regla de la FIFA en el Mundial

En la pausa de hidratación durante el segundo tiempo de Países Bajos vs. Suecia por la segunda fecha del Grupo F, se produjo una notoria reacción del público: mientras el juego permanecía detenido durante cerca de tres minutos, los hinchas de ambos países comenzaron a manifestar su descontento con una silbatina generalizada. Aunque en jornadas anteriores ya se habían registrado algunas muestras de desaprobación, esta fue la primera expresión masiva de rechazo por parte de los espectadores.

"El cooling break es algo curioso. He estado viendo casi todos los partidos hasta ahora y, cada vez que se pasa a publicidad, resulta un poco... La verdad es que no me gusta mucho. Creo que para los hinchas que lo ven por televisión tampoco es algo ideal. Si hace mucho calor, obviamente está bien incluirlas, pero habría que analizar cada partido de forma individual", expresó Virgil Van Dijk, otro que se mostró en contra de esta nueva medida.

El público silbó el cooling break durante el segundo tiempo de Países Bajos vs. Suecia.

También Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, se mostró crítico con esta nueva regla. Al ser consultado en conferencia de prensa contestó que “jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. No le agrega nada y le quita mucho". Incluso, enfatizó: "Cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones que no las discuto ni las analizo". También recalcó que "antes de esta decisión, el fútbol tenía una característica y ahora tiene otra. La gente se enamora del juego por sus características”.

Por último, el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue otro protagonista al que no se vio conforme con los cooling break. "Se para el partido constantemente. Eso hace que, a lo mejor, se le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Tienen más tiempo para recuperar, para preparar cosas que antes no había… Igual también vienen bien para el que pretende atacar, porque te da tiempo a corregir”, dijo.

“Con las pausas se hace más cortado. Se hace raro. Eso de cuatro tiempos parece casi irreal. Pero bueno, se ha hecho y acá estamos. Lo que se hace en un entretiempo se hace ahí también. Todavía no es normal para nosotros", sentenció.