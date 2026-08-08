La historia de amor de Jorge Messi y Celia Cuccittini, los padres de Lionel Messi

Jorge Messi y Celia Cuccittini se conocieron en Rosario y construyeron una historia de amor que comenzó mucho antes de la fama de su hijo

La vida de Lionel Messi estuvo marcada por el talento, los desafíos y los éxitos deportivos, pero detrás de ese recorrido siempre estuvieron Jorge Messi y Celia Cuccittini. La historia de amor de sus padres trascendió el ámbito familiar y se convirtió en un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y acompañamiento incondicional a lo largo de más de cuatro décadas.

El romance de Jorge Messi y Celia Cuccittini que nació en Rosario

Mucho antes de que el apellido Messi recorriera el mundo, Jorge Messi y Celia Cuccittini construyeron una historia de amor en las calles de Rosario. Ambos crecieron en Las Heras, un barrio de trabajadores donde las familias se conocían desde siempre y la vida transcurría entre el trabajo y los vínculos vecinales.

Vecinos desde la adolescencia, comenzaron una relación que fue creciendo con el paso de los años. Lo que empezó como un romance barrial terminó consolidándose en una familia que enfrentaría desafíos impensados.

La pareja decidió dar un paso más y contrajo matrimonio el 17 de junio de 1978 en la iglesia Corazón de María. La fecha quedó marcada por una curiosa coincidencia: ocurrió en pleno Mundial de Fútbol disputado en Argentina, un deporte que décadas más tarde transformaría para siempre la vida de la familia.

La familia que construyeron antes de la fama de Lionel Messi

Los primeros años de matrimonio estuvieron atravesados por el trabajo y el esfuerzo cotidiano. Jorge Messi se desempeñaba como supervisor en una fábrica metalúrgica, mientras que Celia Cuccittini dividía su tiempo entre un taller de bobinas magnéticas y tareas de limpieza para colaborar con la economía familiar.

A pesar de las dificultades, el hogar fue creciendo. Rodrigo nació el 20 de febrero de 1980 y, dos años más tarde, llegó Matías. El tercer hijo fue Lionel Messi, nacido el 24 de junio de 1987, mientras que la familia se completó en 1993 con la llegada de María Sol.

Durante esos años, la pareja mantuvo una rutina marcada por el sacrificio y la dedicación a sus hijos. Ninguno imaginaba que uno de ellos estaba destinado a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del deporte.

El sacrificio que hicieron para cumplir el sueño de Lionel Messi

Cuando Lionel Messi recibió la oportunidad de continuar su carrera en Barcelona, sus padres tomaron decisiones que cambiaron para siempre el destino familiar

Cuando el talento de Lionel Messi comenzó a sobresalir en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys, Jorge Messi y Celia Cuccittini comprendieron que debían acompañarlo en cada paso.

La situación económica era compleja y se volvió aún más difícil cuando aparecieron los problemas de salud que condicionaban el desarrollo deportivo del joven futbolista. Sin embargo, la familia nunca dejó de buscar alternativas para que pudiera continuar jugando.

El punto de inflexión llegó en el año 2000, cuando el interés del FC Barcelona abrió una oportunidad inesperada. La posibilidad de emigrar a España representaba un desafío enorme para todos.

La adaptación resultó difícil. Los hermanos mayores extrañaban Rosario y María Sol no lograba integrarse al nuevo entorno escolar. Ante ese escenario, Jorge Messi y Celia Cuccittini tomaron una de las decisiones más complejas de sus vidas.

La distancia que fortaleció su vínculo

Para priorizar el futuro de Lionel Messi sin descuidar el bienestar del resto de la familia, la pareja decidió dividirse físicamente. Celia Cuccittini regresó a Rosario junto a Rodrigo, Matías y María Sol, mientras que Jorge Messi permaneció en Barcelona acompañando a Leo, que apenas tenía 13 años.

La distancia implicó años de sacrificio, incertidumbre y desafíos económicos. Sin embargo, el objetivo común de respaldar la carrera de su hijo les permitió mantenerse unidos a pesar de los miles de kilómetros que los separaban.

Con el paso del tiempo, aquel esfuerzo terminó dando frutos. Mientras Lionel Messi iniciaba un camino histórico en el fútbol mundial, sus padres continuaban sosteniendo el mismo perfil bajo que los había caracterizado desde sus comienzos.

Un legado de amor y acompañamiento

La historia de Jorge Messi y Celia Cuccittini quedó ligada para siempre a la carrera de Lionel Messi, pero también a una relación construida sobre la perseverancia y el compromiso familiar.

A lo largo de más de 45 años juntos, atravesaron dificultades económicas, separaciones temporales por necesidad y desafíos personales que pusieron a prueba el vínculo. Sin embargo, siempre mantuvieron la misma convicción: acompañar a sus hijos y mantenerse unidos frente a la adversidad.

Ese recorrido convirtió a la pareja en uno de los grandes pilares detrás de la historia del capitán argentino y en un ejemplo de amor que trascendió el tiempo, la distancia y la fama.