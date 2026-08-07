Con Thiago Almada: las 9 compras más caras de la historia del fútbol argentino

Con la llegada del volante ofensivo Thiago Almada, River rompió un nuevo récord y cerró la compra más cara de su historia. Un jugador que formó parte del equipo de Lionel Scaloni en el último mundial de Canadá, Estados Unidos y México, pero no logró tener un gran rendimiento a lo largo de la Copa y no encontraba continuidad en el Atlético de Madrid esta temporada, por lo que busca reimpulsar su carrera.

El futbolista llega al conjunto de Núñez por 20 millones de dólares, con un contrato que se extenderá por tres años y medio. Y habrá también una cláusula de repesca de 40 millones de euros para el Colchonero. Pero no es la única compra cara que realizó el Millonario en los últimos años, que tiene varias compras que entran en las top del fútbol argentino.

Cuáles son las nueve compras más caras del fútbol argentino

Thiago Almada (River, agosto de 2026): cerca de 23 millones de dólares, más impuestos. Kevin Castaño (River, mayo de 2025): 16 millones de dólares por el mediocampista colombiano, llegado desde Rusia. Ángel Correa (River, julio de 2026): alrededor de 15 millones de dólares tras su salida de Tigres. Lucas Pratto (River, enero de 2018): 14 millones de dólares para incorporarlo desde San Pablo. Juan Román Riquelme (Boca, diciembre de 2007): préstamo por 2 millones y compra definitiva por 12 millones, totalizando 14 millones. Esequiel Barco (River, noviembre de 2023): 11 millones de dólares desde Atlanta United. Alan Velasco (Boca): 10 millones de dólares desde Dallas. Sebastián Driussi (River): 10 millones de dólares para regresar desde la MLS. Rodrigo Villagra (River): 10 millones de dólares tras su pase desde Talleres.

La venta más cara también fue de River

El Millonario cuenta en su haber además con la venta más cara en toda la historia del fútbol argentino. Fue en 2025 y lo consiguió con el volante ofensivo Franco Mastantuono, que tuvo un gran rendimiento después de debutar de forma temprana en la institución y rápidamente varios equipos del fútbol europeo posaron sus ojos en él, hasta que llegó a un acuerdo con Real Madrid.

El futbolista Thiago Almada.

La operación de venta al "Merengue" le dejó al club de Núñez la cifra de 45 millones de euros, aunque ese número se eleva a 60 millones de gasto total al contabilizar los impuestos nacionales, que es un 13%, sumado al recargo por territorialidad (20%) que se aplica en España.