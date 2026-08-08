Murió el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, a los 68 años

Murió Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. El papá y representante del capitán de la Selección Argentina falleció en las últimas horas a los 68 años como consecuencia de una grave enfermedad que le descubrieron hace algunos meses. De hecho, estaba internado y con atención médica las 24 horas en un centro médico de la ciudad de Rosario.

Esta mañana el Sanatorio Centro de la ciudad santafesina confirmó que el deceso de Messi se produjo a las 2 de la madrugada de este sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", aclaró la institución.

La conmoción en el planeta fútbol es absoluta por la magnitud del protagonista en cuestión, que disputó hasta hace pocas semanas su sexta y última Copa del Mundo con la "Albiceleste" en la que el equipo de Lionel Scaloni terminó en segundo lugar. En la misma, el rosarino fue la gran figura marcándole tres goles a Argelia en el debut y de llorar luego, justamente a causa de esta situación. Posteriormente le hizo dos más a Austria, uno a Jordania, otro a Cabo Verde y uno más a Egipto.

A los 68 años murió Jorge Messi, el papá de Lionel.

Jorge Messi, el agente y sostén clave en la carrera de Lionel Messi

No solamente se trató del papá del mejor jugador de la historia, sino también del representante y quien lo acompañó en los momentos difíciles de su impresionante trayectoria profesional. Cuando "La Pulga" se fue a vivir a Barcelona a los 13 años lo acompañó Jorge, al igual que cuando trabajaba para que no les faltara nada a él ni a sus hermanos.

Jorge era empleado de la empresa siderúrgica y metalúrgica Acindar de Rosario (Santa Fe), antes de que Lionel llegara a transformarse en una estrella global con millones de fanáticos. En dicha compañía, ocupaba un rol directivo dentro de la industria mientras financiaba y acompañaba los primeros pasos de su hijo en el club de barrio Grandoli y en las inferiores de su amado Newell's.

Además de respaldar a su hijo para que siguiera jugando al fútbol y ayudarlo para conseguir las pruebas en la "Lepra" y River, por ejemplo, convenció a su esposa Celia María Cuccittini. Es que ella no estaba tan decidida de que "Leo" fuera deportista, sino que prefería que estudiara y terminara la secundaria en el colegio.

El 17 de septiembre del 2000 fue un quiebre absoluto en la vida de la familia: con sólo 13 años, Lionel Messi se fue a probar a Barcelona. Viajó con Jorge y el representante de aquel entonces, Fabián Soldini. El traslado, con una escala previa en la capital Madrid, fue organizado con la mediación de Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli, hombres del Barcelona, y se hospedaron temporalmente en el Hotel Plaza de la Ciudad Condal en España.

Posteriormente, en marzo de 2001, las cualidades del astro rosarino en las prácticas en la Ciudad Deportiva del "Blaugrana" hicieron el resto. Obviamente quedó preseleccionado en las divisiones inferiores del club catalán y el zurdo se mudó definitivamente a España, ahora sí, junto al resto de su familia: su madre Celia y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol. Pocos meses después de aquel suceso, Lionel directamente eligió a Jorge como agente y empezó una historia impactante que lo llevó a ser considerado el mejor futbolista de la historia.