El comunicado del Sanatorio Centro de Rosario tras la muerte de Jorge Messi

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó a través de su director médico la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. En el comunicado informan que el papá y representante de Leo murió este sábado 8 de agosto a las 2 de la mañana a los 68 años de edad.

Pese a que, por respeto a la privacidad de la familia, Messi no dio mayores detalles sobre la muerte de Jorge, el comunicado del Sanatorio (publicado inicialmente por TN) confirmó la hora de la triste noticia que enluta al país entero.

El comunicado del Sanatorio Centro de Rosario

SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs.

Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.