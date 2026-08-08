El día que Jorge Messi llevó a Lionel a probarse en River y cambió para siempre la historia del fútbol.

Mucho antes de convertirse en campeón del mundo, ganar títulos en Europa y ser considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi fue un chico rosarino que perseguía un sueño con una pelota en los pies. Y detrás de aquellos primeros pasos estuvo siempre su padre, Jorge Messi, quien fue una figura fundamental en el camino que llevó al pequeño Leo desde Newell's hasta Barcelona.

En las últimas horas, tras conocerse la muerte de Jorge Messi a los 68 años, un video compartido por Olé volvió a poner el foco en uno de esos momentos decisivos de la infancia de Lionel, el día en que su padre lo acompañó a Buenos Aires para realizar una prueba en River Plate.

La escena ocurrió en el año 2000, cuando Messi tenía apenas 13 años. Para entonces, ya había construido una historia extraordinaria en las divisiones infantiles de Newell's. Había llegado al club rosarino siendo muy pequeño y, con la categoría 1987, se había convertido en una de las grandes figuras de las inferiores.

Según los registros de la Asociación Rosarina de Fútbol, Messi fue fichado oficialmente por Newell's el 30 de marzo de 1994, cuando tenía seis años. Apenas diez días después debutó y marcó cuatro goles en el triunfo 6-0 frente a Pablo VI. Durante sus años en la institución disputó 176 partidos y convirtió 234 goles.

Pero a comienzos de 2000 apareció un problema que podía poner en riesgo su futuro deportivo. Messi necesitaba continuar un costoso tratamiento relacionado con su crecimiento y Newell's dejó de hacerse cargo de esos gastos. La situación llevó a la familia a buscar alternativas para que Lionel pudiera continuar su carrera.

El día que Messi se probó en River

Federico Vairo, exjugador y posteriormente captador de talentos en Rosario, recomendó a Messi para realizar una prueba en el club de Núñez. Jorge acompañó a su hijo en aquel viaje a Buenos Aires. De acuerdo con distintas reconstrucciones de aquel episodio, la prueba se realizó en canchas cercanas al Monumental y estuvo a cargo de Eduardo Abrahamian, responsable de las divisiones infantiles de River.

Además de ser su padre, Jorge Messi fue el primer entrenador de Lionel.

El pequeño Lionel no tuvo un comienzo sencillo. En una de las prácticas quedó inicialmente entre los suplentes, pero cuando finalmente ingresó a la cancha, su talento quedó rápidamente en evidencia. Abrahamian recordó años después que aquella prueba fue inolvidable y contó que Messi estaba acompañado por su compañero de Newell's Leandro Giménez, además de Jorge y Federico Vairo.

El propio Jorge explicó tiempo después que la intención de llevarlo a River era buscar una alternativa frente a la situación que atravesaban con Newell's. En una entrevista con Kicker publicada por Mundo Deportivo, sostuvo que llevó a Lionel para "probar y medir fuerzas con Newell's" y que, después de aquella prueba, recibió una comunicación de Carles Rexach desde Barcelona para transmitirle tranquilidad sobre el futuro de su hijo.

La historia, finalmente, tomó otro camino

River no llegó a incorporar a Messi y, meses después, Jorge volvió a acompañar a su hijo en otro viaje que terminaría siendo determinante, el traslado a España para que Lionel realizara una prueba en el Barcelona. En septiembre de 2000, con apenas 13 años, Messi llegó a Cataluña y comenzó el proceso que desembocaría en su incorporación a La Masía y, posteriormente, en una de las carreras más extraordinarias de la historia del fútbol.

Jorge fue quien estuvo al lado de Leo durante aquellos momentos de incertidumbre. Mientras la familia atravesaba las dificultades de instalarse en otro país, él permaneció junto a su hijo y se convirtió en su principal respaldo durante los primeros años de su carrera profesional.

Años más tarde, el propio Jorge recordaría aquella etapa con una mezcla de orgullo y emoción. En una entrevista afirmó que siempre había sido entrenador y padre de Lionel y que, pese a que su hijo se había convertido en una estrella mundial, para él seguía siendo el mismo chico al que acompañaba desde sus primeros pasos.